Беспилотники атакуют российские области

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он.

В то же время жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников. «На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», - написал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.