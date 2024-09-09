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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Беспилотники атакуют российские области

01:37 122

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он.

В то же время жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников. «На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», - написал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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