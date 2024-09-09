Беспилотники атакуют российские области
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Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он.
В то же время жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников. «На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», - написал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
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