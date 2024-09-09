Британцы вернули Замире Гаджиевой золотые украшения на миллионы долларов

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) вернуло Замире Гаджиевой, жене бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, отбывающего тюремное заключение, золотые украшения стоимостью в несколько миллионов долларов. Данное решение было принято после вынесенного в прошлом году судебного постановления, согласно которому 70 процентов стоимости лондонской усадьбы Гаджиевой, оцениваемой в 14 миллионов фунтов стерлингов, подлежало конфискации, а оставшаяся часть стоимости возвращалась владелице. Напомним, что суд постановил конфисковать зарегистрированный на имя Гаджиевой гольф-клуб, доказав, что он также был приобретен на незаконные доходы.

В то же время, как пишет лондонская газета The Evening Standard, Национальное агентство по борьбе с преступностью было вынуждено признать, что золотые украшения на миллионы фунтов стерлингов, приобретенные Гаджиевой в знаменитом лондонском универмаге Harrods, были куплены на «законные средства», а потому подлежат возврату их владелице. Более чем парадоксальное заявление, если учесть, что NCA в течение многих лет пыталось доказать в суде, что золотые украшения Гаджиевой, включая кольцо Cartier стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов, равно как и недвижимость в Лондоне, были приобретены на незаконные доходы. Следует напомнить, что в период, когда муж Замиры Гаджиевой возглавлял Международный банк Азербайджана, она умудрилась только в Harrods потратить на покупки, включая золотые украшения, 16 миллионов фунтов стерлингов. Как пишет The Evening Standard, несмотря на то, что в прошлом месяце NCA оценило постановление суда о конфискации недвижимости жены бывшего азербайджанского банкира как «фантастический успех», ставший следствием «неустанной» работы следователей, отслеживающих незаконные денежные потоки, связанные с приобретением недвижимости, Агентство «тихо отказалось» от попыток добиться конфискации драгоценностей Гаджиевой в рамках отдельного судебного разбирательства в Вестминстерском магистратском суде. Слушания сторон, которые должны были возобновиться в этом месяце, были прекращены по «взаимному согласию» в рамках негласной сделки, детали которой в пресс-релизе NCA не уточняются.

Как предполагает лондонское издание, решение NCA прекратить борьбу за драгоценности супруги азербайджанского банкира связано с желанием высвободить свои ресурсы и следователей для более приоритетных целей, а также с необходимостью достичь соглашения, которое позволило вернуть Гаджиевой миллионы фунтов стерлингов. Напомним, что в 2018 году Замира Гаджиева стала первой в Великобритании особой, в отношении которой в соответствии с «законом Макмафии», названным так в честь популярного сериала BBC о коррумпированных российских олигархах в Лондоне, было вынесено «постановление о необъяснимом благосостоянии». В то же время активисты борьбы с коррупцией были обеспокоены неизбежностью высоких судебных издержек в случае продолжения разбирательства по «кейсу Гаджиевой». Ключевую роль в том, что NCA отказалось «дожать» Гаджиеву, сыграл тот факт, что, доказывая незаконность средств, которыми владеет супруга азербайджанского банкира, Национальное агентство по борьбе с преступностью столкнулось с обвинениями адвокатов Гаджиевой в нераскрытии источников информации. Сьюзан Хоули, исполнительный директор Spotlight against Corruption, добавила, что дело Замиры Гаджиевой проиллюстрировало то, с какими сложностями связано изъятие предполагаемых незаконных активов у лиц, имеющих возможность годами финансировать дорогостоящие судебные тяжбы. Хоули призвала правительство Великобритании провести реформы, чтобы защитить сотрудников правоохранительных органов от чрезмерных постановлений, которые выносят суды. «Хотя тот факт, что NCA наконец-то удалось конфисковать имущество в результате первого кейса по «закону Макмафии», можно только приветствовать, - отметила Сьюзан Хоули. – Но то, что Гаджиева смогла оставить себе столь значительную часть этого подозрительного и до сих пор необъясненного богатства, вызовет недовольство у многих, и не в последнюю очередь у простых граждан Азербайджана, у которых эти средства были украдены».