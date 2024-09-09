Британцы вернули Замире Гаджиевой золотые украшения на миллионы долларов
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) вернуло Замире Гаджиевой, жене бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, отбывающего тюремное заключение, золотые украшения стоимостью в несколько миллионов долларов.
Данное решение было принято после вынесенного в прошлом году судебного постановления, согласно которому 70 процентов стоимости лондонской усадьбы Гаджиевой, оцениваемой в 14 миллионов фунтов стерлингов, подлежало конфискации, а оставшаяся часть стоимости возвращалась владелице.
Напомним, что суд постановил конфисковать зарегистрированный на имя Гаджиевой гольф-клуб, доказав, что он также был приобретен на незаконные доходы.
В то же время, как пишет лондонская газета The Evening Standard, Национальное агентство по борьбе с преступностью было вынуждено признать, что золотые украшения на миллионы фунтов стерлингов, приобретенные Гаджиевой в знаменитом лондонском универмаге Harrods, были куплены на «законные средства», а потому подлежат возврату их владелице.
Более чем парадоксальное заявление, если учесть, что NCA в течение многих лет пыталось доказать в суде, что золотые украшения Гаджиевой, включая кольцо Cartier стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов, равно как и недвижимость в Лондоне, были приобретены на незаконные доходы.
Следует напомнить, что в период, когда муж Замиры Гаджиевой возглавлял Международный банк Азербайджана, она умудрилась только в Harrods потратить на покупки, включая золотые украшения, 16 миллионов фунтов стерлингов.
Как пишет The Evening Standard, несмотря на то, что в прошлом месяце NCA оценило постановление суда о конфискации недвижимости жены бывшего азербайджанского банкира как «фантастический успех», ставший следствием «неустанной» работы следователей, отслеживающих незаконные денежные потоки, связанные с приобретением недвижимости, Агентство «тихо отказалось» от попыток добиться конфискации драгоценностей Гаджиевой в рамках отдельного судебного разбирательства в Вестминстерском магистратском суде.
Слушания сторон, которые должны были возобновиться в этом месяце, были прекращены по «взаимному согласию» в рамках негласной сделки, детали которой в пресс-релизе NCA не уточняются.
Как предполагает лондонское издание, решение NCA прекратить борьбу за драгоценности супруги азербайджанского банкира связано с желанием высвободить свои ресурсы и следователей для более приоритетных целей, а также с необходимостью достичь соглашения, которое позволило вернуть Гаджиевой миллионы фунтов стерлингов.
Напомним, что в 2018 году Замира Гаджиева стала первой в Великобритании особой, в отношении которой в соответствии с «законом Макмафии», названным так в честь популярного сериала BBC о коррумпированных российских олигархах в Лондоне, было вынесено «постановление о необъяснимом благосостоянии».
В то же время активисты борьбы с коррупцией были обеспокоены неизбежностью высоких судебных издержек в случае продолжения разбирательства по «кейсу Гаджиевой». Ключевую роль в том, что NCA отказалось «дожать» Гаджиеву, сыграл тот факт, что, доказывая незаконность средств, которыми владеет супруга азербайджанского банкира, Национальное агентство по борьбе с преступностью столкнулось с обвинениями адвокатов Гаджиевой в нераскрытии источников информации.
Сьюзан Хоули, исполнительный директор Spotlight against Corruption, добавила, что дело Замиры Гаджиевой проиллюстрировало то, с какими сложностями связано изъятие предполагаемых незаконных активов у лиц, имеющих возможность годами финансировать дорогостоящие судебные тяжбы. Хоули призвала правительство Великобритании провести реформы, чтобы защитить сотрудников правоохранительных органов от чрезмерных постановлений, которые выносят суды.
«Хотя тот факт, что NCA наконец-то удалось конфисковать имущество в результате первого кейса по «закону Макмафии», можно только приветствовать, - отметила Сьюзан Хоули. – Но то, что Гаджиева смогла оставить себе столь значительную часть этого подозрительного и до сих пор необъясненного богатства, вызовет недовольство у многих, и не в последнюю очередь у простых граждан Азербайджана, у которых эти средства были украдены».
Помимо уже упомянутого кольца Cartier, Национальное агентство по борьбе с преступностью вернуло Гаджиевой и другие драгоценности, в том числе «ожерелье в виде опасной подвески в виде змеи с сапфирами и рубинами от Boucheron», купленное за 863,478 фунтов стерлингов без учета НДС, а также «ожерелье из искусственного жемчуга с бриллиантовой застежкой» от Van Cleef and Arpels, приобретенное в 2008 году на швейцарские франки за сумму, эквивалентную на тот момент 310,431 фунту стерлингов.
Помимо этого, Гаджиевой были возвращены «кольцо с изумрудом-кабошоном и бриллиантом от Boucheron» (125 тысяч фунтов стерлингов без учета НДС), пара «сережек с желтыми бриллиантами» от Tiffany and Co стоимостью 52 тысячи фунтов стерлингов, купленный в 2010 году «браслет с ониксовыми бусинами и бриллиантами» от Cartier стоимостью 49.200 фунтов стерлингов, «кольца Шехерезады с сапфиром и бриллиантами» от Boucheron (13.404 фунта стерлингов без учета НДС), «кольца с сапфиром и изумрудом» от Boucheron стоимостью 27.591 фунт стерлингов, а также еще нескольких изделий, стоимость которых не установлена.
Напомним читателям haqqin.az, что судебная тяжба по поводу драгоценностей Гаджиевой началась более четырех лет назад - в январе 2020 года, когда NCA подало в Вестминстерский магистратский суд заявление о конфискации ее коллекции драгоценностей, состоящей из 49 предметов.
С тех пор разбирательство увязло в нескончаемых юридических препирательствах, включавших продолжительные споры о том, получил ли Джахангир Гаджиев, отбывающий в тюрьме 16,5-летний срок, документы судебного слушания, мог ли он поручить адвокатам представлять его в этом деле и т.д.
В результате Агентству пришлось командировать своих сотрудников в Азербайджан, чтобы попытаться на месте с помощью британских дипломатов разрешить тупиковую ситуацию, связанную с участием Гаджиева в судебном разбирательстве в качестве «заинтересованной стороны».
Получив постановление лондонского Высокого суда, дающее NCA право продать дом Гаджиевой на Уолтон-стрит, а также гольф-клуб, и конфисковать у владелицы 70 процентов недвижимости, представитель Агентства заявил, что эти активы были «получены в результате крупномасштабного мошенничества и хищения, фальсификации бухгалтерской отчетности и отмывания денег», совершенных мужем Гаджиевой с помощью сообщника.
NCA также указывает, что «значительные суммы были переведены через сеть счетов и компаний в различных юрисдикциях, включая Британские Виргинские острова, Сент-Китс и Невис, Панаму, Кипр и Люксембург, и направлены в роскошные активы для семьи Гаджиевых».