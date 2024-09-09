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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Соловьев и Симоньян призвали Кремль громить НПО в Абхазии

02:07 1016

Деятельность неправительственных организаций в Абхазии стала темой для обсуждения на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Эхо Кавказа» передает, что глава RT, пропагандистка Маргарита Симоньян стала рассказывать об отдыхе в «родной для нее» Абхазии, где она провела «пять прекрасных дней». «Вы себе не представляете, что там вытворяют НПО на американские деньги, и сколько их там — сотни, если не тысячи», — утверждает она.

Далее Симоньян повторила утверждение «экс-главы абхазского МИД» Инала Ардзинба, согласно которому на сайте USAID указана цель программ организации — «реинтегрировать Абхазию в Грузию и прекратить пагубное влияние Кремля».

Глава RT говорит, что президент «бедной Абхазии» (Аслан Бжания) «пытается с этим биться как может», но он «может не все», так как Абхазия «демократическая страна, у них есть выборы, парламент и так далее».

«Ужас всего этого заключается в том, что подавляющее большинство сотрудников этих НПОшек, которые работают только на то, чтобы молодежь отвернулась от России, а повернулась к Америке, подавляющее большинство из них — граждане Российской Федерации, наши с вами граждане», — возмущается Симоньян.

А Владимир Соловьев, выслушав слова Симоньян, заявил о необходимости принятия закона, чтобы «тихо сажать в тюрьму за содействие этим НПО».

Симоньян напомнила о законе, согласно которому за ряд преступлений, в том числе за распространение «фейков об армии РФ», российское приобретенное гражданство могут аннулировать. Соловьев считает, что лишение гражданства — неэффективная мера: «Лишив гражданства, ты не лишаешь его возможности находиться на территории Абхазии, продолжать работать. А посадив в тюрьму, возникают некоторые проблемы оттуда работать».

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