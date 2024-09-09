Российский министр сделал неожиданное предложение Азербайджану
Российские СМИ активно обсуждают инициативу министра спорта Михаила Дегтярева, предложившего своему коллеге из Азербайджана Фариду Гаибову заявить команду в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), которая считается второй по силе в мире после североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Об этом Дегтярев написал в своем Телеграм-канале. Встреча с министром молодежи и спорта Азербайджана состоялась в Астане, где прошла церемония открытия Всемирных игр кочевников.
Предложение российского министра крайне неожиданное и вызвало полемику в российском хоккейном сообществе. КХЛ, созданная в России в 2008 году, действительно является очень серьезным соревнованием, даже несмотря на то, что после российского вторжения в Украину лигу покинули команды из Финляндии и Латвии, а еще раньше - клубы Чехии и Словакии. В нынешнем сезоне в КХЛ играют 23 команды: 20 российских, а также представители Беларуси, Казахстана и Китая.
В Азербайджане лишь несколько месяцев назад появилась команда Baku Flames («Огни Баку»), собранная в основном из российских хоккеистов. «Огни» даже успели выиграть турнир в Казани, где играли против Ирана и Бахрейна. Понятно, что к участию в КХЛ «Флеймс» неготовы.
Нынешний состав не подходит для борьбы с сильнейшими российскими командами. А чтобы собрать более-менее боеспособную команду, нужна очень серьезная спонсорская поддержка. К примеру, только зарплатные бюджеты самых богатых российских команд равны примерно 800-900 миллионам рублей. Это приблизительно 15-17 миллионов манат. Самые бедные клубы выплачивают своим игрокам приблизительно 300 миллионов в год, что где-то между 5 и 6 миллионами манат.
И это лишь часть расходов. Только в регулярном сезоне КХЛ каждая команда проводит по 68 матчей - по 34 дома и в гостях. А это многочисленные перелеты, в том числе и по таким дальним маршрутам, как Пекин, Владивосток, Хабаровск. Логистика потребует огромных финансов.
Нужны ли Азербайджану такие траты на команду, которая практически полностью будет состоять из иностранцев? Да еще и в виде спорта, поклонников которого в Баку сейчас крайне мало, хотя когда-то у нас любили смотреть хоккей по телевизору.
В прошлом году в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева наконец-то открылась ледовая площадка, и теперь там функционирует детская секция хоккея. Однако это только начало большого и длинного пути. Понадобятся годы, чтобы в Азербайджане выросли свои хоккеисты.
В самой России предложение министра Дегтярева встретили весьма настороженно и даже с некоторым недоумением.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что «азербайджанский клуб достойно смотрелся бы в футбольной российской Премьер-лиге, а что касается хоккея, то никогда не слышал, чтобы там им активно занимались».
«Не знаю команду, которая могла бы если не создать конкуренцию, то хотя бы достойно выступать. У нас уже есть один клуб из Азии, который не соответствует даже среднему уровню. Тут надо определиться. КХЛ - коммерческий бизнес-проект. С этой точки зрения расширение лиги дает больше возможностей для получения прибыли. А вот спортивная составляющая на данный момент не очень высокая. Были же разговоры даже о клубе из Саудовской Аравии. Если нам нужен хоккей высочайшего класса, чтобы наша сборная после снятия санкций достойно представляла страну на международной арене, тогда подход должен быть иным», - говорит Плющев.
Трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко и вовсе заявил, что надо думать не об Азербайджане в КХЛ, а о развитии детского хоккея в России.
«Хоккей – это национальный вид спорта в России. Надо думать не об Азербайджане в КХЛ, а развивать детский хоккей. Сейчас у нас просто нет детского хоккея, нет детских тренеров. Мы очень много юных хоккеистов теряем потому что не занимаемся их развитием. Вот это самое страшное!», - сказал Терещенко.
Еще один чемпион мира Максим Сушинский выразил удивление:
«В Азербайджане вообще есть лига? Я бы лучше в России расширялся. У нас много хороших команд, которые можно включить в КХЛ. Не понимаю, кто из азербайджанских клубов будет играть у нас. Лучше наши клубы поднимать».
И для двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова азербайджанский хоккей - явление загадочное. Он против расширения лиги.
«Сложно судить, поскольку не знаю, какие вообще в Азербайджане условия для развития хоккея. Сколько там катков - 50 или ни одного. В целом я не за большое количество команд. Вот сейчас 23 клуба - пускай 23 и играют. У нас уже было больше участников, в итоге постепенно уходили те, кто финансово не тянул», - сказал Майоров.
Но нашлись и те, кто отнесся к инициативе положительно. Их, правда, меньшинство. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что идея о включении клуба из Азербайджана в состав Континентальной хоккейной лиги выглядит хорошо, страна имеет для этого возможности.
«Предложить играть в КХЛ можно, ничего страшного в этом нет. Идея хорошая. Честно, не следил за Азербайджаном, не знаю, есть ли у них подходящая команда. Если нет, можно создать клуб. Страна богатая, у них есть нефть. Но дипломатично нужно сказать, что играть должны российские хоккеисты, а не канадцы. Сколько понадобится времени на интеграцию клуба в КХЛ? Думаю, минимум года три‑четыре».
Генеральный директор хоккейного клуба «Динамо» (Москва) Сергей Сушко также ратует за расширение географии КХЛ.
«Само появление клуба комментировать не могу, это вопрос не ко мне. Но чем больше будет клубов в КХЛ, чем шире будет география, тем лучше для всех. Что касается каких‑то хоккейных традиций, то в любую точку мира можно привести хороших хоккеистов и создать крепкий клуб».
Еще один бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Вячеслав Быков считает, что «это больше политический вопрос».
«Со стороны Азербайджана должна быть вся инфраструктура, все эти проблемы с поиском игроков, созданием команд…Хотелось бы узнать, конечно, это делается для того, чтобы этот вид спорта у них развить, или это рекламная такая акция, чтобы народ как-то привлечь.
Хоккейной истории в этой стране не так уж и много. Для пропаганды, популяризации - это все хорошо, но что это даст для самой КХЛ?
Я думаю, хотят привлечь зрителей и экономическая составляющая, наверняка, есть, и совместные проекты в спорте, и дружественная страна. Может, здесь кроется ответ. Потому что вопрос в том, где они будут брать игроков?».
Некоторые российские СМИ связали предложение российского министра с недавним визитом в Азербайджан Владимира Путина, сославшись на слова Дегтярева в том же посте в его Телеграм-канале.
«Путин подчеркивает, что Россия придает большое значение развитию многоплановых и дружеских отношений с Азербайджаном. А в основе – принцип равенства, учет интересов друг друга. И это объединяет наши народы на протяжении веков», - написал министр.