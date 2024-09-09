Российский министр сделал неожиданное предложение Азербайджану

Российские СМИ активно обсуждают инициативу министра спорта Михаила Дегтярева, предложившего своему коллеге из Азербайджана Фариду Гаибову заявить команду в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), которая считается второй по силе в мире после североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Дегтярев написал в своем Телеграм-канале. Встреча с министром молодежи и спорта Азербайджана состоялась в Астане, где прошла церемония открытия Всемирных игр кочевников.

Предложение российского министра крайне неожиданное и вызвало полемику в российском хоккейном сообществе. КХЛ, созданная в России в 2008 году, действительно является очень серьезным соревнованием, даже несмотря на то, что после российского вторжения в Украину лигу покинули команды из Финляндии и Латвии, а еще раньше - клубы Чехии и Словакии. В нынешнем сезоне в КХЛ играют 23 команды: 20 российских, а также представители Беларуси, Казахстана и Китая. В Азербайджане лишь несколько месяцев назад появилась команда Baku Flames («Огни Баку»), собранная в основном из российских хоккеистов. «Огни» даже успели выиграть турнир в Казани, где играли против Ирана и Бахрейна. Понятно, что к участию в КХЛ «Флеймс» неготовы.

Нынешний состав не подходит для борьбы с сильнейшими российскими командами. А чтобы собрать более-менее боеспособную команду, нужна очень серьезная спонсорская поддержка. К примеру, только зарплатные бюджеты самых богатых российских команд равны примерно 800-900 миллионам рублей. Это приблизительно 15-17 миллионов манат. Самые бедные клубы выплачивают своим игрокам приблизительно 300 миллионов в год, что где-то между 5 и 6 миллионами манат. И это лишь часть расходов. Только в регулярном сезоне КХЛ каждая команда проводит по 68 матчей - по 34 дома и в гостях. А это многочисленные перелеты, в том числе и по таким дальним маршрутам, как Пекин, Владивосток, Хабаровск. Логистика потребует огромных финансов. Нужны ли Азербайджану такие траты на команду, которая практически полностью будет состоять из иностранцев? Да еще и в виде спорта, поклонников которого в Баку сейчас крайне мало, хотя когда-то у нас любили смотреть хоккей по телевизору. В прошлом году в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева наконец-то открылась ледовая площадка, и теперь там функционирует детская секция хоккея. Однако это только начало большого и длинного пути. Понадобятся годы, чтобы в Азербайджане выросли свои хоккеисты.

В самой России предложение министра Дегтярева встретили весьма настороженно и даже с некоторым недоумением. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что «азербайджанский клуб достойно смотрелся бы в футбольной российской Премьер-лиге, а что касается хоккея, то никогда не слышал, чтобы там им активно занимались». «Не знаю команду, которая могла бы если не создать конкуренцию, то хотя бы достойно выступать. У нас уже есть один клуб из Азии, который не соответствует даже среднему уровню. Тут надо определиться. КХЛ - коммерческий бизнес-проект. С этой точки зрения расширение лиги дает больше возможностей для получения прибыли. А вот спортивная составляющая на данный момент не очень высокая. Были же разговоры даже о клубе из Саудовской Аравии. Если нам нужен хоккей высочайшего класса, чтобы наша сборная после снятия санкций достойно представляла страну на международной арене, тогда подход должен быть иным», - говорит Плющев. Трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко и вовсе заявил, что надо думать не об Азербайджане в КХЛ, а о развитии детского хоккея в России. «Хоккей – это национальный вид спорта в России. Надо думать не об Азербайджане в КХЛ, а развивать детский хоккей. Сейчас у нас просто нет детского хоккея, нет детских тренеров. Мы очень много юных хоккеистов теряем потому что не занимаемся их развитием. Вот это самое страшное!», - сказал Терещенко.

Еще один чемпион мира Максим Сушинский выразил удивление: «В Азербайджане вообще есть лига? Я бы лучше в России расширялся. У нас много хороших команд, которые можно включить в КХЛ. Не понимаю, кто из азербайджанских клубов будет играть у нас. Лучше наши клубы поднимать». И для двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова азербайджанский хоккей - явление загадочное. Он против расширения лиги. «Сложно судить, поскольку не знаю, какие вообще в Азербайджане условия для развития хоккея. Сколько там катков - 50 или ни одного. В целом я не за большое количество команд. Вот сейчас 23 клуба - пускай 23 и играют. У нас уже было больше участников, в итоге постепенно уходили те, кто финансово не тянул», - сказал Майоров. Но нашлись и те, кто отнесся к инициативе положительно. Их, правда, меньшинство. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что идея о включении клуба из Азербайджана в состав Континентальной хоккейной лиги выглядит хорошо, страна имеет для этого возможности. «Предложить играть в КХЛ можно, ничего страшного в этом нет. Идея хорошая. Честно, не следил за Азербайджаном, не знаю, есть ли у них подходящая команда. Если нет, можно создать клуб. Страна богатая, у них есть нефть. Но дипломатично нужно сказать, что играть должны российские хоккеисты, а не канадцы. Сколько понадобится времени на интеграцию клуба в КХЛ? Думаю, минимум года три‑четыре».