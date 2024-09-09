Русские продвигаются к Покровску и Угледару

Российские войска продвинулись в сторону Покровска и Угледара в Донецкой области Украины. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте.

Сообщается, что россияне продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки. Кроме того, наблюдатели заявили, что россияне проводят активные штурмовые действия на Лысовку со стороны Новогродовки.

Под Угледаром русские продвинулись южнее недавно захваченного Водяного, подходя к городу с северо-востока. Российские паблики пишут при этом о захвате шахты «Южнодонбасская-1» между Водяным и Угледаром и показали вывешивание своего флага над ее главным корпусом