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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Представитель Ирана отправился в Россию из-за Зангезурского коридора

10:31 2006

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан отбыл в Россию, сообщают иранские СМИ.

Али Акбар Ахмадиан отправился в Россию для участия на встрече высокопоставленных официальных лиц по безопасности стран-членов БРИКС. Он также планирует «провести двусторонние переговоры по Зангезурскому коридору с российскими официальными лицами», отмечают иранские СМИ.

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