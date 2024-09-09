Представитель Ирана отправился в Россию из-за Зангезурского коридора
10:31 2006
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан отбыл в Россию, сообщают иранские СМИ.
Али Акбар Ахмадиан отправился в Россию для участия на встрече высокопоставленных официальных лиц по безопасности стран-членов БРИКС. Он также планирует «провести двусторонние переговоры по Зангезурскому коридору с российскими официальными лицами», отмечают иранские СМИ.
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