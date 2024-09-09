Пашинян заявил Азербайджану: «Я готов!»

13 пунктов документа мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией уже согласованы, Ереван готов подписать документ в ближайшее время, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В последнее время вы много слышали, что 80% договора согласовано, об этом были заявления с разных трибун. На текущий момент 13 пунктов проекта и преамбула соглашения полностью согласованы. Еще три пункта, которые состоят из двух предложений, частично согласованы; если быть более предметным, то одно из предложений согласовано, другое - нет.

Армения, принимая во внимание, что согласованные пункты фактически включают международно приемлемые или фундаментальные пункты установления отношений, предлагает подписать то, что уже согласовано, получить фундаментальный документ, после чего продолжить обсуждения по остальным вопросам. Особенно учитывается, что по одному из согласованных пунктов предусмотрен механизм, который даст обеим сторонам возможность продолжить обсуждения посредством совместного механизма.

Проект также предусматривает установление дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном.

Я подтверждаю свою готовность подписать в ближайшие сроки согласованный документ по установлению мира и отношений», - сказал Пашинян.