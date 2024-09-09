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Аркадаг против СССР

11:01 1837

В Туркменистане начали борьбу с пропагандой символов СССР, пишет туркменская служба «Радио Свобода».

«Власти Туркменистана начали борьбу с пропагандой символов бывшего СССР в западных регионах страны. Они запрещают торговлю этими товарами, а также преследуют людей, которые публикуют советскую символику в соцсетях», - пишет издание.

Отмечается, что в рамках этой кампании пресекается продажа одежды с советской символикой. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают предпринимателей, которые занимаются рекламой и торговлей таких товаров, и тех, кто носит одежду с данной символикой.

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