Азербайджанские ученые из 23 стран едут в Ханкенди
Накануне в Баку состоялась церемония открытия Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом. Форум организован Государственным комитетом по работе с диаспорой, Министерством науки и образования и Объединением азербайджанских ученых мира. В мероприятии приняли участие более 80 азербайджанских деятелей науки из 23 стран, а также ученые и профессора из различных научных учреждений Азербайджана, ректоры престижных вузов.
На церемонии открытия форума присутствовали заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр культуры Адиль Керимли, президент НАНА Иса Габиббейли, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, ряд общественных деятелей и представители интеллигенции.
Мероприятие прошло под модераторством академика Рафаэля Гусейнова.
Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева зачитала послание президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам форума. В послании содержится высокая оценка деятельности азербайджанских ученых в мире и пожелание успехов работе форума.
Затем был показан видеоролик, отражающий политику в области науки и образования и роли диаспоры в ее развитии.
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил участников, отметил значение форума, говорил о преимуществах сетевого взаимодействия азербайджанских ученых, проживающих в различных странах, и подчеркнул, что Азербайджан всегда готов оказать поддержку возможности совместной деятельности азербайджанских ученых.
Далее на мероприятии были представлены письма, адресованные форуму лауреатами Нобелевской премии Азизом Санджаром и Арье Варшелем.
Отметим, что в рамках форума планируется поездка проживающих за рубежом азербайджанских ученых в Шушу и Ханкенди, встреча с преподавателями Карабахского университета.