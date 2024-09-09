Азербайджанские ученые из 23 стран едут в Ханкенди

Накануне в Баку состоялась церемония открытия Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом. Форум организован Государственным комитетом по работе с диаспорой, Министерством науки и образования и Объединением азербайджанских ученых мира. В мероприятии приняли участие более 80 азербайджанских деятелей науки из 23 стран, а также ученые и профессора из различных научных учреждений Азербайджана, ректоры престижных вузов.

На церемонии открытия форума присутствовали заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр культуры Адиль Керимли, президент НАНА Иса Габиббейли, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, ряд общественных деятелей и представители интеллигенции.