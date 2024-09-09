Как «Азерэнержи» устранило опасность остановки трех крупнейших электростанций страны

За последние десять лет резкое падение уровня воды в реке Куре и, что особенно важно, в Каспийском море создало угрозу прекращения деятельности второй по величине электростанции страны — 800-мегаваттной «Северной», третьей по мощности электростанции — 780-мегаваттной «Джануб» и четвертой по мощности электростанции «Сумгаит» мощностью 525 МВт, сообщили в ОАО «Азерэнержи».

Учитывая, что средний спрос на энергию в стране составляет 3500 мегаватт, а совокупная реальная мощность всех трех электростанций превышает 2000 мегаватт, 60 процентов производства электроэнергии в стране могло бы оказаться под угрозой остановки. Именно поэтому, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, в 2019 году «Азерэнержи» без промедления приступило к реализации масштабных проектов по устранению этих угроз.

Для забора охлаждающей воды из более глубоких и холодных слоев на электростанции «Сумгаит» построены причал и насосные станции длиной 750 метров, а на электростанции «Шимал», расположенной в поселке Шувалан, — причал длиной 540 метров. В 2021 году в эксплуатацию был введен причал и насосные станции на электростанции «Сумгаит», а в 2023 году — Северный причал и насосные станции.

Следует отметить, что с начала строительства пирсов в 2020 году падение уровня воды в море ускорилось и наблюдается снижение на 30-40 см.

В результате падения уровня воды в реке Кура и Каспийском море было построено переливное устройство для обеспечения охлаждающей водой третьей по величине электростанции страны — ГЭС «Джануб», и в результате этого станция была спасена от опасности остановки.

В настоящее время «Азерэнержи» адаптирует работу упомянутых «Северной», «Джануб» и «Сумгаитской» электростанций к концепции зеленой энергетики. Таким образом, на этих трех электростанциях началось внедрение новых цифровых приложений, а также организация интеграции вновь строящихся и уже строящихся возобновляемых источников энергии в энергосистему и регулирования частоты.