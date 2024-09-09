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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

США разместят ракеты в Японии

11:38 647

США планируют разместить в Японии ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon, заявила министр Армии Соединенных Штатов Кристин Уормут. Эти комплексы ранее были запрещены в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном. Развертывание Typhon на японской территории позволит США при необходимости нанести удары по трем странам - Китаю, России и Северной Корее.

Уормут отметила, что ранее она обсудила с японским министром обороны Минору Кихарой возможность участия американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force, MDTF) в учениях на территории Японии.

«Мы четко дали понять японским Силам самообороны, что заинтересованы в этом. Любое развертывание будет происходить в соответствии с темпами японского правительства», - приводит слова Кристин Уормут The Japan Times.

MDTF включают ракетные комплексы Typhon (известные как Mid-Range Capability, MRC). Размещение этих систем в Японии станет вторым случаем их развертывания в Азии после того, как весной аналогичные комплексы были использованы на Филиппинах во время американо-филиппинских учений Salaknib 2024. После учений комплексы не вернулись в США и остаются на острове Лусон.

В июле стало известно, что США в 2026 году начнут развертывание дальнобойных ракет в Германии. Данные меры направлены на усиление европейской системы сдерживания и обусловлены агрессивной политикой РФ, напавшей на Украину и регулярно угрожающей Западу применением ядерного оружия. Помимо этого, Москва активно увеличивает арсенал обычных вооружений большой дальности. В частности, ВС РФ ранее разместили значительное количество дальнобойных ракет в Калининграде.

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