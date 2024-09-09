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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Шойгу: «Если бы Россия вошла в Евросоюз…»

11:51 1318

Суверенитет России «был бы утерян», если бы ее приняли в Евросоюз в 1990-х годах, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. 

По его словам, Россия утратила бы не только суверенитет, но и ресурсы. Шойгу отметил, что страны Запада давно бы забрали замороженные активы России, если бы не знали, что ответ будет болезненным.

«Они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а болезненным. Я уже говорил, что они ведут себя как банальное ворье», – сказал он.

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