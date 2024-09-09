Шойгу: «Если бы Россия вошла в Евросоюз…»

Суверенитет России «был бы утерян», если бы ее приняли в Евросоюз в 1990-х годах, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

По его словам, Россия утратила бы не только суверенитет, но и ресурсы. Шойгу отметил, что страны Запада давно бы забрали замороженные активы России, если бы не знали, что ответ будет болезненным.

«Они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а болезненным. Я уже говорил, что они ведут себя как банальное ворье», – сказал он.