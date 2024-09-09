Момент истины: сегодня решается судьба Америки

Итак, этот день наступил. Это еще не день выборов, но близко к нему. В 9 вечера 10 сентября пройдут первые и, вероятно, единственные дебаты между двумя кандидатами в президенты — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Их важность трудно переоценить. Абсолютно все политологи США и других стран говорят, что тот, кто победит на этих дебатах, скорее всего, станет президентом. А это окажет огромное влияние на весь мир. Дебаты происходят в момент, когда рейтинги Харрис и Трампа практически сравнялись. Они пройдут в Национальном конституционном центре в Филадельфии - глубоко синем - демократическом городе. А это главный город не определившейся с предпочтениями избирателей Пенсильвания, очень важном штате на выборах, потому что он среди колеблющихся штатов дает наибольшую квоту — 19 делегатов.

Трамп поначалу согласился на эти дебаты, которые будет проводить пара ведущих с канала АВС, потом отказался от участия, обвинив телеканал в том, что он слишком левый, но в конце концов сказал: «Да», иначе его обвинили бы в слабости». В последние дни перед раундом перепалка между кандидатами шла в основном вокруг микрофонов. Должны ли они быть включены все 90 минут вербальной дуэли или следует повторить формат дебатов между Трампом и Байденом, при котором, когда говорит один, у другого микрофон отключен. Харрис настаивала на том, чтобы микрофоны работали все время. По ее замыслу, это давало бы ей возможность быстро парировать, часто лживые, аргументы соперника. Одновременно это показало бы публике неуравновешенный характер Трампа. Но этот вариант не прошел и в конце концов оба согласились на прежний формат. Как и на прежних дебатах, участникам запрещено приносить с собой записи. У них будет один карандаш, чистый блокнотик и бутылка воды. Зрителей в зале не будет. Мой однофамилец, колумнист The Washington Post Мэтт Бай, утверждает, что задача Харрис совсем не трудна. Она должна, если переводить дословно, «залезть Трампу под кожу», другими словами, вывести его из равновесия, заставить раздражаться, извергаться, проявлять свой необузданный темперамент. Харрис должна «вести себя как настоящий полноценный прокурор (им она была в штате Калифорния), - пишет Бай. - Она должна показать, насколько старым и оторванным от действительности является Трамп». При этом самой Харрис следует быть спокойной и уравновешенной.

Трампу 78 лет, и после того как 81-летний Байден сошел с дистанции, он стал самым старым кандидатом в президенты в истории США. Трамп на дебатах говорил увереннее, более громким голосом, чем Байден, и вообще выглядел бодрячком. Но и он в последние месяцы очень часто путал имена, перевирал факты, делал малопонятные заявления и часто говорил вещи, казалось, не понимая, о чем он толкует вообще. Это вызывало у нации справедливые вопросы в отношении его когнитивных возможностей. И если сейчас Трамп не пройдет тест на умственное здоровье, то ему будет капут. Пока нет оснований считать, что он откажется от любимой риторики и своего агрессивного стиля. В своих последних постах в социальных сетях он пообещал посадить людей, которые «будут вовлечены в недобросовестное поведение» по поводу результатов выборов-2024. Что имеется в виду? В своем заявлении в социальной сети Truth Social в субботу Трамп заявил, что ноябрьские выборы могут быть у него украдены. То есть он повторяет свою мантру в отношении того, что выборы 2020 года он выиграл, но они были у него украдены. Только в этот раз Трамп предупреждает о подлоге еще до дня голосования. И угрожает тем, кто может подвергнуть сомнениям нынешние выборы. «Когда я одержу победу, то все, кто попытался меня обмануть, будут осуждены на длительные тюремные срока по всей строгости закона, - пишет он. — Мы не можем позволить, чтобы наша держава стала страной третьего мира».