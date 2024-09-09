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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Амруллаев об аварийных школах и недочетах в БГУ

12:17 202

Более 400 школ в Азербайджане все еще находятся в аварийном состоянии, сказал журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

При этом министр отметил, что ежегодно число таких школ сокращается: «Еще 4 года назад было более 900 аварийных школ, большая часть была отремонтирована. Сегодня же более 400 школ по-прежнему находятся в аварийном состоянии. Думаю, если мы продолжим в том же темпе, то сможем решить эту проблему в ближайшие годы».

Амруллаев также прокомментировал итоги аудиторской проверки, проведенной Счетной палатой в Бакинском государственном университете (БГУ).

Министр добавил, что если имеются какие-либо финансовые нарушения, то ставится вопрос об их устранении: «При выявлении нарушений технического характера, соответствующим структурам делается делается предупреждение».

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