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Китай и Россия отстают в нанометрах

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
12:24 1467

Министерство торговли Китая возмутилось введению нового экспортного контроля Нидерландов над оборудованием для производства микросхем компании ASML. Правительство Нидерландов заявило об этой мере в рамках синхронизации собственных экспортных ограничений с мерами, введенными США еще в прошлом году.

Китайцы заявили, что негоже злоупотреблять экспортным контролем и использовать меры, которые вредят китайско-нидерландскому сотрудничеству в области полупроводников, и следует защищать «общие интересы китайских и нидерландских предприятий».

Вашингтон давно добивался, чтобы Нидерланды ограничили возможности компании ASML Holding NV ремонтировать и обслуживать свое полупроводниковое оборудование в Китае. Год назад американские власти поставили задачу максимально затруднить китайским компаниям доступ к технологиям производства высокопроизводительных чипов.

Голландцы решили поступить относительно мягко: просто лицензии ASML на обслуживание оборудования и поставку запасных частей в Китай, когда они закончатся в конце этого года, не будут больше продлены

Соответствующее давление было оказано на японских и нидерландских партнеров. Формальным основанием было наличие в их оборудовании компонентов, использующих разработанные в США технологии. В марте 2024 года правительство Нидерландов начало отказывать в выдаче лицензий компании ASML, крупнейшему поставщику оборудования для производителей компьютерных чипов, на экспорт некоторых компонентов в Китай.

При этом правительство бывшего премьер-министра Марка Рютте, который, кстати, в начале октября займет пост генсека НАТО, опасалось критического падения доходов из-за запрета на экспорт на высококачественное оборудование для производства микросхем и просило больше времени на изучение вопроса.

Новое правительство Дика Схофа, бывшего руководителя разведки, не стало тянуть с новыми правилами экспортного контроля. Решили поступить относительно мягко: просто лицензии ASML на обслуживание оборудования и поставку запасных частей в Китай, когда они закончатся в конце этого года, не будут больше продлены. Речь идет об аппаратах глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV), которые печатают передовые чипы по нормам 5 и 7 нанометров. Запрет на поставки оборудования экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), способного печатать чипы размером 3 нанометра, действовал еще раньше, с 2019 года.

Китай, недвусмысленно заявив о своих претензиях на глобальное лидерство, несколько поторопился. Пока для него недоступны по-настоящему высокие технологии, эта мечта остается несбыточной

Эти ограничения способны нанести высокотехнологичной промышленности Китая серьезный удар. Часть оборудования без лицензионного обслуживания просто остановится, а собственной технологией глубокой ультрафиолетовой литографии, не говоря уже о EUV, китайцы, впрочем, как и все, кроме голландцев, не обладают. Все усилия специалистов из Huawei освоить производство чипов 5 нм закончились неудачей, и теперь они заявляют, что сосредоточатся на совершенствовании возможностей чипов 7 нм. На этом фоне ASML уже поставляет западным (!) заказчикам оборудование, способное выпускать чипы 1,4 нм.

Министр внешней торговли Нидерландов Ренет Клевер объяснила «антикитайский» шаг своего правительства: «Это решение было принято по соображениям безопасности. Мы видим, что технологический прогресс увеличил риски безопасности, связанные с экспортом конкретного производственного оборудования, особенно в текущем геополитическом контексте».

Китай, недвусмысленно заявив о своих претензиях на глобальное лидерство, несколько поторопился. Пока для него недоступны по-настоящему высокие технологии, эта мечта остается несбыточной.

Кстати, по данным Минпромторга РФ, российские полупроводниковые предприятия способны выпускать микроэлектронику по топологическим нормам 130 нм, к 2026 году планируется выйти на 65 нм, к 2030 году, если ничего не помешает, будет освоено производство чипов 14 нм. Что может быть красноречивее этих цифр?

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