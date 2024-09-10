Китай и Россия отстают в нанометрах

Министерство торговли Китая возмутилось введению нового экспортного контроля Нидерландов над оборудованием для производства микросхем компании ASML. Правительство Нидерландов заявило об этой мере в рамках синхронизации собственных экспортных ограничений с мерами, введенными США еще в прошлом году. Китайцы заявили, что негоже злоупотреблять экспортным контролем и использовать меры, которые вредят китайско-нидерландскому сотрудничеству в области полупроводников, и следует защищать «общие интересы китайских и нидерландских предприятий». Вашингтон давно добивался, чтобы Нидерланды ограничили возможности компании ASML Holding NV ремонтировать и обслуживать свое полупроводниковое оборудование в Китае. Год назад американские власти поставили задачу максимально затруднить китайским компаниям доступ к технологиям производства высокопроизводительных чипов.

Соответствующее давление было оказано на японских и нидерландских партнеров. Формальным основанием было наличие в их оборудовании компонентов, использующих разработанные в США технологии. В марте 2024 года правительство Нидерландов начало отказывать в выдаче лицензий компании ASML, крупнейшему поставщику оборудования для производителей компьютерных чипов, на экспорт некоторых компонентов в Китай. При этом правительство бывшего премьер-министра Марка Рютте, который, кстати, в начале октября займет пост генсека НАТО, опасалось критического падения доходов из-за запрета на экспорт на высококачественное оборудование для производства микросхем и просило больше времени на изучение вопроса. Новое правительство Дика Схофа, бывшего руководителя разведки, не стало тянуть с новыми правилами экспортного контроля. Решили поступить относительно мягко: просто лицензии ASML на обслуживание оборудования и поставку запасных частей в Китай, когда они закончатся в конце этого года, не будут больше продлены. Речь идет об аппаратах глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV), которые печатают передовые чипы по нормам 5 и 7 нанометров. Запрет на поставки оборудования экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), способного печатать чипы размером 3 нанометра, действовал еще раньше, с 2019 года.