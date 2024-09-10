Скоро в школу. Как правильно выбрать школьную сумку?
Через несколько дней в Азербайджане начинается новый учебный год. Родители уже начинают покупать школьные принадлежности. Сложная покупка — школьный ранец, так как от его качества во многом зависит здоровье ребенка. Травматолог-ортопед НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Эльшан Магеррамов рассказывает, какой должна быть школьная сумка, как правильно ее выбрать, сколько она должна весить и о многом другом.
- Исследования ученых показывают, что вес школьной сумки с учебными материалами для учеников младших классов порой достигает 5-6 килограммов. По мнению специалистов, вес ранца со всем содержимым должен составлять не более 10 процентов от массы ребенка. В противном случае это может вызвать искривление позвоночника и его деформацию. Кроме того, вероятно развитие болей в ногах, спине и нарушений походки. Тяжелая школьная сумка может увеличить риск возникновения травмы. Вполне естественно, что дети быстро утомляются, и это влияет на их способность усваивать уроки.
- Какой должна быть школьная сумка?
- В настоящее время важным вопросом здоровья детей является формирование и поддержание правильной осанки. Существуют различные факторы, влияющие на формирование слабой осанки. Материал, из которого изготовлен школьный ранец, должен быть плотным, синтетическим, ведь в таком случае за ним легче ухаживать. Необходимо обратить внимание, чтобы верхний край ранца не упирался в затылок школьника, а нижняя часть не давила на талию. Ежедневно проверяйте школьный ранец и не забывайте убирать все ненужные предметы. Родителям я бы посоветовал не покупать слишком тяжелые ранцы для детей.
- На что следует обратить внимание при выборе школьного рюкзака?
- При выборе школьного рюкзака важно учитывать возраст, рост и вес ребенка, особенности его развития. Также очень важно, чтобы сумка была с анатомической точки зрения удобной. По размеру ранец не должен быть слишком большим, верхняя часть не должна давить шею, а нижняя часть поясницу. Врачи рекомендуют выбирать рюкзаки с нагрудным ремнем, который поможет распределить нагрузку на спину ребенка. Для высоких детей подойдут вертикальные рюкзаки, а для невысоких лучше выбирать горизонтальные.
- Доктор, может ли школьная парта стать причиной нарушения осанки у детей?
- У ребенка правильная осанка формируется в возрасте от 4 до 10 лет. Здоровая осанка ребенка определяется положением груди и бедер. Положение туловища и ног должно образовывать прямую вертикальную линию без изгибов. Только в этом случае обеспечивается нормальное функционирование организма и внутренних органов. Структура стола для чтения может влиять на процессы понимания учебной информации, а также на способность ребенка анализировать и запоминать. Отсутствие правильной осанки приводит к развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата (сколиоз, кифоз, лордоз и др), которые вызывают дискомфорт и боль. Для осанки более полезны позы с небольшим наклоном головы. При больших наклонах головы задействуются дополнительные моторные участки организма, учащается пульс, уменьшается амплитуда дыхания, возможны нарушения зрения и осанки. Очень важно, чтобы столы были удобными и безопасными. Их следует отрегулировать по росту ребенка, верхняя часть стола должна быть изогнутой, а углы столешницы закругленными.
- Как правильно подобрать письменный стол для школьника?
- Исходя из роста ребенка, существуют общепринятые стандарты выбора детской мебели. Среди основных критериев выбора в первую очередь стоит отметить соблюдение правильного соотношения между размерами стола и ростом школьника. Так, если рост ребенка 110-120 см, оптимальная высота столешницы должна быть 52 см, а сиденья стула – 32 см. При росте ребенка 120-130 см высота столешницы и сиденья стула будут 57 и 35 см.
При увеличении роста ребенка на 10 см высота столешницы и сиденья стула увеличиваются на 5 и 3 см соответственно.