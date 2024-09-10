Скоро в школу. Как правильно выбрать школьную сумку?

Через несколько дней в Азербайджане начинается новый учебный год. Родители уже начинают покупать школьные принадлежности. Сложная покупка — школьный ранец, так как от его качества во многом зависит здоровье ребенка. Травматолог-ортопед НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Эльшан Магеррамов рассказывает, какой должна быть школьная сумка, как правильно ее выбрать, сколько она должна весить и о многом другом. - Исследования ученых показывают, что вес школьной сумки с учебными материалами для учеников младших классов порой достигает 5-6 килограммов. По мнению специалистов, вес ранца со всем содержимым должен составлять не более 10 процентов от массы ребенка. В противном случае это может вызвать искривление позвоночника и его деформацию. Кроме того, вероятно развитие болей в ногах, спине и нарушений походки. Тяжелая школьная сумка может увеличить риск возникновения травмы. Вполне естественно, что дети быстро утомляются, и это влияет на их способность усваивать уроки.

- Какой должна быть школьная сумка? - В настоящее время важным вопросом здоровья детей является формирование и поддержание правильной осанки. Существуют различные факторы, влияющие на формирование слабой осанки. Материал, из которого изготовлен школьный ранец, должен быть плотным, синтетическим, ведь в таком случае за ним легче ухаживать. Необходимо обратить внимание, чтобы верхний край ранца не упирался в затылок школьника, а нижняя часть не давила на талию. Ежедневно проверяйте школьный ранец и не забывайте убирать все ненужные предметы. Родителям я бы посоветовал не покупать слишком тяжелые ранцы для детей. - На что следует обратить внимание при выборе школьного рюкзака? - При выборе школьного рюкзака важно учитывать возраст, рост и вес ребенка, особенности его развития. Также очень важно, чтобы сумка была с анатомической точки зрения удобной. По размеру ранец не должен быть слишком большим, верхняя часть не должна давить шею, а нижняя часть поясницу. Врачи рекомендуют выбирать рюкзаки с нагрудным ремнем, который поможет распределить нагрузку на спину ребенка. Для высоких детей подойдут вертикальные рюкзаки, а для невысоких лучше выбирать горизонтальные.