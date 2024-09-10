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Зачем Ирану понадобилась новая столица?

Юнес Шамели комментирует для haqqin.az
Ага Гасымлы, собкор
12:40 2720

Все ведущие издания Ирана цитируют слова президента Пезешкиана о том, что в Тегеране ощущается острая нехватка воды, загрязнен воздух и проседает почва. Экологические проблемы усугубляет давняя тенденция, в рамках которой в Тегеран из южных регионов доставляют ресурсы и сырье, изготавливают из них в столице промышленную продукцию, после чего возвращают ее для экспорта на юг, в порты Персидского залива. Эта иррациональность наносит исламской республике колоссальный финансовый ущерб.

Президент Пезешкиан считает разумным сместить центр политической и экономической тяжести на другой город, расположенный на южном побережье Ирана.

Юнес Шамели

Комментируя по просьбе haqqin.az информацию, опубликованную в Didban Iran, иранский политолог Юнес Шамели отметил, что идея переноса иранской столицы резко актуализировалась из-за переуплотненности 15-миллионного Тегерана, ужасающе плотного автомобильного трафика и, что самое важное, из-за активного тектонического разлома, на котором построена столица Ирана.

В числе городов, куда планируют перенести иранскую столицу, называют Исфахан и Керман.

«Больше всего шансов у Исфахана, - считает Шамели. - В Кермане, расположенном на юго-востоке страны на высоте почти 1 600 метров над уровнем моря, есть проблемы с безопасностью. В частности, в январе этого года боевики ИГИЛ осуществили в Кермане самый крупный в истории исламской республики теракт, в котором погибли более ста человек, а свыше двухсот получили ранения. Что же касается Исфахана, то перенос столицы в этот город лоббируют выходцы из Исфахана, занимающие посты в высшем руководстве КСИР.

Хотя город, как и Тегеран, испытывает острую проблему с водоснабжением. Лет пятнадцать назад власти построили здесь крупный сталелитейный завод, производство которого требует большого объема воды. По этой же причине с треском провалилась безумная идея выращивать в Исфахане рис. Из-за нехватки воды в городе часто происходят массовые акции протестов, которые в 2021 году переросли в кровопролитные столкновения с полицией, применившей против демонстрантов слезоточивый газ. Население Исфахана обвиняет власти в том, что они строят плотины и меняют русла рек, чтобы направить воду в другие промышленные регионы Ирана. Из-за чего река Заянде, веками обеспечивавшая жизнедеятельность исфаханцев, практически высохла…»

Ставка все же на Исфахан?

По словам политолога, иранским властям импонирует перенос столицы Турции из Стамбула в Анкару. При этом они не берут в расчет, что в 1923 году, когда Анкара стала столицей Турции, это был небольшой провинциальный городок. В то время как Исфахан уже сегодня является третьим по величине иранским городом после Тегерана и Мешхеда.

«Другими словами, уже через несколько лет после переноса столицы Ирана в Исфахан этот город, как и Тегеран сегодня, будет задыхаться от проблем перегруженности инфраструктуры», - сказал Юнес Шамели.

Политолог сообщил, что идею переноса столицы приветствуют иранские азербайджанцы, составляющие чуть ли не половину населения Тегерана.

«Если из Тегерана выведут министерства, президентскую администрацию и различные государственные учреждения, то у азербайджанцев появятся реальные шансы получить высокие посты в городской администрации Тегерана. - говорит Шамели. - Сейчас же существует негласная установка, ограничивающая представительство нетитульной нации на государственных должностях».

Иранский политолог считает, что в любом случае окончательное решение о переносе столицы остается за Рахбаром Али Хаменеи.

«Возможно, заявление Пезешкиана было согласовано с верховным лидером, - говорит Шамели. - Но если будет принято окончательное решение, то новой столицей Ирана, скорее всего, станет Исфахан».

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