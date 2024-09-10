Зачем Ирану понадобилась новая столица?

Все ведущие издания Ирана цитируют слова президента Пезешкиана о том, что в Тегеране ощущается острая нехватка воды, загрязнен воздух и проседает почва. Экологические проблемы усугубляет давняя тенденция, в рамках которой в Тегеран из южных регионов доставляют ресурсы и сырье, изготавливают из них в столице промышленную продукцию, после чего возвращают ее для экспорта на юг, в порты Персидского залива. Эта иррациональность наносит исламской республике колоссальный финансовый ущерб. Президент Пезешкиан считает разумным сместить центр политической и экономической тяжести на другой город, расположенный на южном побережье Ирана.

Комментируя по просьбе haqqin.az информацию, опубликованную в Didban Iran, иранский политолог Юнес Шамели отметил, что идея переноса иранской столицы резко актуализировалась из-за переуплотненности 15-миллионного Тегерана, ужасающе плотного автомобильного трафика и, что самое важное, из-за активного тектонического разлома, на котором построена столица Ирана. В числе городов, куда планируют перенести иранскую столицу, называют Исфахан и Керман. «Больше всего шансов у Исфахана, - считает Шамели. - В Кермане, расположенном на юго-востоке страны на высоте почти 1 600 метров над уровнем моря, есть проблемы с безопасностью. В частности, в январе этого года боевики ИГИЛ осуществили в Кермане самый крупный в истории исламской республики теракт, в котором погибли более ста человек, а свыше двухсот получили ранения. Что же касается Исфахана, то перенос столицы в этот город лоббируют выходцы из Исфахана, занимающие посты в высшем руководстве КСИР. Хотя город, как и Тегеран, испытывает острую проблему с водоснабжением. Лет пятнадцать назад власти построили здесь крупный сталелитейный завод, производство которого требует большого объема воды. По этой же причине с треском провалилась безумная идея выращивать в Исфахане рис. Из-за нехватки воды в городе часто происходят массовые акции протестов, которые в 2021 году переросли в кровопролитные столкновения с полицией, применившей против демонстрантов слезоточивый газ. Население Исфахана обвиняет власти в том, что они строят плотины и меняют русла рек, чтобы направить воду в другие промышленные регионы Ирана. Из-за чего река Заянде, веками обеспечивавшая жизнедеятельность исфаханцев, практически высохла…»