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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Шойгу: Путин согласился, но Украина отказалась

12:56 2652

До украинского вторжения в Курскую область Киев предлагал Москве взаимно обязаться не наносить удары по объектам энергетики и ряду других категорий целей, и президент РФ Владимир Путин это предложение якобы принял. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью государственному телеканалу «Россия-24».

Ранее российские власти не подтверждали такие переговоры.

«Турция нам предложила, сказала, вот от них [Украины] поступило такое предложение, давайте мы обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте», - рассказывает Шойгу.

Он утверждает, что через некоторое время Украина отказалась идти на эту договоренность, что Россию, по его словам, удивило: «Для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они сказали: «Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение», — рассказал секретарь Совбеза.

О том, что стороны начинали обсуждать взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре (по украинским электростанциям и линиям электропередачи, и по российским НПЗ и нефтебазам), писала The Washington Post 17 августа. Об атомной энергетике и торговом флоте в той публикации не упоминалось. Анонимные источники газеты утверждали, что в августе должны были начаться непрямые переговоры в Дохе при посредничестве Катара, однако после начала украинского наступления в Курской области (оно началось 6 августа) российская сторона «отложила» (о сроках не говорилось, но и не говорилось, что отменила окончательно) первую встречу в катарскими посредниками. Однако 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется».

Шойгу также заявил, что переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока военные ВСУ остаются на российской территории. «До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, ни о каких переговорах с ними речи вести не будем», — сказал Шойгу. По его словам, у ВСУ было «желание и стремление взять Курскую атомную станцию», чтобы «осуществить ядерный террор». «Это, к счастью, не удалось», — сказал Шойгу.

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