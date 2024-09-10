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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад по Украине

13:14 655

Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс засекреченный доклад, где объясняет свою стратегию в отношении российско-украинской войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

Речь идет о документе, требование о подготовке которого включили в пакетный законопроект с 60 млрд долларов помощи для Украины, споры вокруг которого продолжались с прошлой осени и который в итоге приняли в апреле. Изначально сроком представления доклада о стратегии указали июнь. Помощник одного из членов Конгресса сказал, что там получили доклад в понедельник и еще не знакомились с документом. Еще два источника также подтвердили, что документ получили.

Из-за значительной задержки доклада после того, как истек крайний срок, некоторые республиканцы начали говорить, что разочарованы и могут заблокировать дальнейшие инициативы на финансирование поддержки Украины. Сенатор Джим Риш, глава сенатского комитета по иностранным делам, в августе комментировал ситуацию с докладом и говорил, что выступает за поддержку Украины, но «не вслепую».

«Еще с первых дней войны Путина против Украины мы просили администрацию Байдена-Харрис представить стратегию того, как США и союзники могут помочь Украине победить. Когда они не отреагировали на просьбу, мы прописали в законе то, что такая стратегия должна быть предоставлена Конгрессу. Крайний срок прошел, а ответа не поступило. Президент Байден и вице-президент Харрис должны предоставить эту стратегию не только нам, но и американскому народу, а отсутствие их реакции позволяет предполагать, что у них такой стратегии нет, или они боятся показать ее», – комментировал Риш.

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