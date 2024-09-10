Azercell представляет новый Wi-Fi модем

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», ООО Azercell Teleсom выпускает на рынок новое Wi-Fi устройство. В рамках текущей кампании при покупке Wi-Fi модема абоненты получают дата-номер предоплатной системы и интернет-пакет объемом 55Gb, действительный в течение 30 дней. Стоимость модема составляет 159 манатов.

Новый 4G Wi-Fi модем позволяет подключить до 64 устройств одновременно, включая смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, принтеры, телевизоры. Это портативное интернет-решение обеспечивает стабильное подключение к сети в радиусе 90 метров, что делает его идеальным вариантом для использования дома, в офисе, а также во время отпуска.

Клиенты, заинтересованные в предложении, могут обратиться в ближайший центр продаж Azercell. Дополнительная информация доступна по ссылке.

Присоединяйтесь к новой Wi-Fi кампании от Azercell и обеспечьте себе высококачественное интернет-соединение!