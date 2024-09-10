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20 томов по делу Abzas media направят в суд

13:23 457

Завершилось предварительное следствие по делу Abzas media, сообщила haqqin.az адвокат Зибейда Садыгова.

Садыгова отметила, что вчера следственный орган представил итоговые документы по делу. Адвокаты, ознакомившись с 20 томами материалов, передадут уголовное дело в суд для рассмотрения.

Директору сайта Abzas media Ульви Гасанли, главному редактору Севиндж Вагифгызы, заместителю директора Мухаммеду Кекалову, журналистам Хафизу Бабалы, Наргиз Абсаламовой, Эльнаре Гасымовой и экономисту Фариду Мехрализаде были предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса.

Это статьи 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 192.3.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением особо крупного дохода), 193-1.3.1 (легализация добытого преступным путем имущества, совершенная организованной группой либо преступной организацией), 193-1.3.2 (легализация добытого преступным путем имущества, совершенная в крупном размере), 320.1 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов), 320.2 (использование заведомо поддельных документов), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана. По этим статьям предусматривается тюремное заключение сроком до 12 лет.

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