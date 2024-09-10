Брейн-ринг: Кубок знаний стартовал при поддержке Nar

Помимо укрепления позиции самого доступного мобильного оператора в Азербайджане, Nar, акцентирующий внимание на социальных проектах, вновь предоставляет сильнейшим умам Азербайджана возможность испытать свои знания в интеллектуальном конкурсе Брейн-ринг.

В 24-м сезоне за Кубок знаний будет соревноваться 21 команда, представляющая 12 городов и 7 университетов. На протяжении следующих 4 месяцев участники продемонстрируют свои знания и интеллектуальные способности. Они с гордостью представят свои города и учебные заведения на конкурсе, который будет транслироваться по Общественному телевидению каждое воскресенье в 19:15.

Для компании Nar поддержка науки и образования занимает ключевую позицию в рамках стратегического направления корпоративной социальной ответственности (КСО). Поддерживая такие инициативы, которые помогают молодежи развивать свои знания и интеллектуальный потенциал, мобильный оператор содействует как личностному росту, так и продвижению Азербайджана в сфере науки и образования.

Подробная информация о всех проектах, реализуемых Nar, доступна на сайте nar.az/projects.