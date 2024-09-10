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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Британские семьи услышали Путина и потянулись в Россию

13:28 1695

Уже 17 британцев подали заявления на переезд в Россию, пишет Daily Mail. И это только в Эдинбурге и лишь за десять дней. Именно столько действует указ президента России Владимира Путина о поддержке людей, разделяющих традиционные ценности. В Москву также уже перебрались пары с детьми из США и Канады.

Вот как комментируют переезд «новые русские»:

Лео Лионель, отец троих детей

Лично я хочу поблагодарить президента Путина за то, что он сделал Россию таким замечательным местом для семей в сложившейся мировой обстановке. <...> Я чувствую, что оказался в безопасном ковчеге, и это очень важно. Большое спасибо. 

Шантель Фелис Хэер, жена Лионеля

Я просто хочу сказать, что очень польщена. Такое чувство, будто я только что вышла за Россию замуж, и теперь горю желанием строить будущее со своей семьей.

Аренд Финстра, отец восьмерых детей

Ни мы, ни наши дети не чувствовали себя там [на Западе] в безопасности — не было уверенности в будущем. Там масса левой идеологии, да и просто много всего такого, с чем мы не согласны, и чему там сейчас учат. Мы захотели уйти от этого ради наших детей. Решили, что Россия лучше всех.

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