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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Два океана и три моря: масштабные военные учения России

13:32 597

Военно-морской флот РФ начал стратегическое учение «Океан-2024», сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление российского Минобороны.

Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

В учениях, объявило военное ведомство, будут задействованы более 90 тысяч военных, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники.

К участию в маневрах планируется привлечь оперативные группы от МВД, МЧС, ФСБ, войск Нацгвардии и ФСО, а также «воинские контингенты от иностранных государств-партнеров РФ», заявило Минобороны России. «Океан-2024» продлится до 16 сентября включительно.

«Медуза» напоминает, что учения под кодовым названием «Океан» в 1970-х - 1980-х годах проводил ВМФ СССР. Маневры, устроенные в 1970 году и посвященные столетию со дня рождения Ленина, стали крупнейшими военно-морскими маневрами в истории.

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