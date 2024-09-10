Два океана и три моря: масштабные военные учения России

Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

В учениях, объявило военное ведомство, будут задействованы более 90 тысяч военных, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники.

К участию в маневрах планируется привлечь оперативные группы от МВД, МЧС, ФСБ, войск Нацгвардии и ФСО, а также «воинские контингенты от иностранных государств-партнеров РФ», заявило Минобороны России. «Океан-2024» продлится до 16 сентября включительно.

«Медуза» напоминает, что учения под кодовым названием «Океан» в 1970-х - 1980-х годах проводил ВМФ СССР. Маневры, устроенные в 1970 году и посвященные столетию со дня рождения Ленина, стали крупнейшими военно-морскими маневрами в истории.