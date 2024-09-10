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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Амруллаев: Ко мне легче попасть, чем к директорам школ

13:41 727

Попасть на прием к директорам некоторых школ в Азербайджане сложнее, чем к министру, заявил министр образования Эмин Амруллаев на сентябрьской конференции работников образования города Баку.

«К некоторым директорам сложнее попасть на прием, чем ко мне, к министру образования. Директора школ должны общаться с родителями и доносить до них определенные месседжи. Как вы собираетесь это делать при таком подходе к работе? Я бы хотел обсудить этот вопрос и найти пути решения», - сказал Амруллаев.

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