Началась встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

В Батуми стартовала трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. pic.twitter.com/jgAwGVV2yt — Newsfeed (@Newsfeed883920) September 10, 2024 До этого двустороннюю встречу провели главы Минобороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер. Они обменялись мнениями по повышению интенсивности совместных учений, обмену опытом, а также текущим военно-политическим процессам в регионе и мире.

*** 13:57 Во вторник, 10 сентября, в Батуми состоялась двусторонняя встреча министров обороны Азербайджана и Грузии Закира Гасанова и Ираклия Чиковани. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана. Было отмечено, что на встрече с участием представителей обеих стран Ираклий Чиковани подчеркнул важную роль встреч глав двух государств в развитии связей между Азербайджаном и Грузией.