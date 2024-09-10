Началась встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
В Батуми стартовала трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.
September 10, 2024
До этого двустороннюю встречу провели главы Минобороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер. Они обменялись мнениями по повышению интенсивности совместных учений, обмену опытом, а также текущим военно-политическим процессам в регионе и мире.
*** 13:57
Во вторник, 10 сентября, в Батуми состоялась двусторонняя встреча министров обороны Азербайджана и Грузии Закира Гасанова и Ираклия Чиковани. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
Было отмечено, что на встрече с участием представителей обеих стран Ираклий Чиковани подчеркнул важную роль встреч глав двух государств в развитии связей между Азербайджаном и Грузией.
«Генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что, как и во многих областях, связи между двумя странами в военной сфере постоянно развиваются. Министр обороны Азербайджана упомянул, что проведение взаимных визитов и встреч в различных форматах является наглядным примером высокого уровня сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.
На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества между двумя странами, состоялся подробный обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений.
Было отмечено, что обе страны поддерживают территориальную целостность, принятую на международном уровне. Затем министры обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, новые перспективы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении оборонного ведомства.