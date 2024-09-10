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Началась встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

видео; обновлено 14:36
14:36 411

В Батуми стартовала трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

До этого двустороннюю встречу провели главы Минобороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер. Они обменялись мнениями по повышению интенсивности совместных учений, обмену опытом, а также текущим военно-политическим процессам в регионе и мире.

*** 13:57

Во вторник, 10 сентября, в Батуми состоялась двусторонняя встреча министров обороны Азербайджана и Грузии Закира Гасанова и Ираклия Чиковани. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече с участием представителей обеих стран Ираклий Чиковани подчеркнул важную роль встреч глав двух государств в развитии связей между Азербайджаном и Грузией.

«Генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что, как и во многих областях, связи между двумя странами в военной сфере постоянно развиваются. Министр обороны Азербайджана упомянул, что проведение взаимных визитов и встреч в различных форматах является наглядным примером высокого уровня сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества между двумя странами, состоялся подробный обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений.

Было отмечено, что обе страны поддерживают территориальную целостность, принятую на международном уровне. Затем министры обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, новые перспективы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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