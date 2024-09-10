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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Госдеп о смерти гражданки Турции в Газе

14:04 652

Государственный департамент США сделал новое заявление о гибели в Газе Айшенур Эйги Эзгин, которая была гражданкой как США, так и Турции.

Советник по коммуникациям в области национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также выступил с заявлением на ежедневной пресс-конференции по поводу смерти Эзгин, убитой израильскими солдатами. Он сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Израилем по этому поводу: «Мы ожидаем, что после завершения расследования по делу американской женщины на западном берегу реки Иордан Израиль опубликует свои выводы. Призываю воздержаться от поспешных выводов и осуждений».

Кирби добавил, что президент США Джо Байден пока не встречался с семьей Эйги, но администрация продолжает выражать соболезнования в связи с ее смертью.

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