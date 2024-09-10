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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Зеленский хочет закончить войну уже осенью

14:04 1239

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на международное давление на Россию, чтобы закончить войну этой осенью на приемлемых для себя условиях, информирует издание EFE.

«Осознавая отсутствие хороших перспектив на линии фронта и риск того, что военная помощь от некоторых ключевых союзников может ослабнуть, президент Украины Владимир Зеленский работает над односторонней дорожной картой для окончания войны этой осенью и полагается на международное давление на Россию для достижения мира на приемлемых для Киева условиях», - говорится в статье.

Впервые детали своего «плана победы», по словам СМИ, Зеленский раскрыл 27 августа. Тогда он сказал, что «построил его исходя из того, что он может быть реализован благодаря партнерам, а не воле или нежеланию РФ». Согласно карте, одним из основных рычагов достижения успеха должна стать операция ВСУ в Курской области.

Параллельно с этим планом идет подготовка ко второму Саммиту мира. В этот раз участие в нем может принять Россия.

«Из заявлений Зеленского и других украинских политиков понятно, что цель второй встречи — оказывать давление на Россию, чтобы она согласилась на мир на условиях, предложенных Киевом в документе, который может быть или не быть так называемым «планом победы», который представят на саммите», — пишет издание.

В то же время эффективность этого давления во многом зависит от позиции близких к России держав, таких как Китай и Индия, которые пока что не желают использовать свое влияние на Москву, чтобы заставить Россию полностью или частично уйти из Украины, как того требует Зеленский.

Несмотря на то что Россия демонстрирует нежелание проводить переговоры с Украиной, в американском Институте изучения войны предполагают, что Москва пытается найти международных мирных посредников. Среди вариантов — Индия и Бразилия.

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