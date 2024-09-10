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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Взяточник Агаев получил 8 лет

14:18 466

В Бакинском военном суде зачитан приговор экс-начальнику Хачмазского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Рахиму Агаеву, обвиняемому в получении взятки.

На заседании под председательством судьи Рафига Аббасова обвиняемый был приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сторона гособвинения просила приговорить Агаева к 9 годам и 6 месяцам заключения.

Рахим Агаев был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Ему было предъявлено обвинение по статьям 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

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