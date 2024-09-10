Узбекистан восхищается азербайджанскими дзюдоистами, Азербайджан – узбекскими боксерами

В Астане, где проходят 5-е Всемирные игры кочевников, состоялось очередное заседание министров молодежи и спорта Организации тюркских государств (TDT).

Фарид Гаибов пригласил коллег в Ленкорань, который в этом году является молодежной столицей Организации тюркских государств, а также - на 1-й Форум спортивных волонтеров TDT, который пройдет в Азербайджане в следующем году.

Предыдущее заседание успешно прошло в Азербайджане, в Басгале, о чем в своем выступлении напомнил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, выразив уверенность, что и встреча в Астане будет плодотворной. Он также говорил о пользе, которую приносит спортивной и молодежной сферам сотрудничество тюркских государств. Министр отметил успешные совместные проекты и надеется, что благодаря таким мероприятиям в будущем организацию ждут еще большие успехи.

Министры других стран поблагодарили Азербайджан за великолепно организованное мероприятие в Басгале. А министр спортивного развития Узбекистана Адхам Икрамов особо отметил успешное выступление на Олимпиаде в Париже азербайджанских дзюдоистов, поздравив в связи с этим Фарида Гаибова.

Напомним, что Узбекистан завоевал на прошедших Олимпийских играх восемь золотых медалей, пять из которых добыли боксеры. В Азербайджане нередко можно услышать слова восхищения в адрес узбекских спортсменов, в частности, представителей боксерской школы Узбекистана. Исторический успех узбеков на Олимпиаде отметил и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего недавнего визита в Ташкент.

Возвращаясь к мероприятиям в Астане, стоит также отметить, что Фарид Гаибов провел встречи с президентом Всемирной федерации этноспорта Наджмеддин Билалом Эрдоганом, министром спорта России Михаилом Дегтяревым, министром спорта и туризма Казахстана Йерболом Мирзабосиновым.

Кроме того, он посетил церемонию открытия и различные соревнования Всемирных игр кочевников.