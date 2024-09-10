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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Мирзоян: «Россия привела Азербайджан и Армению…»

14:30 552

Роль России в армяно-азербайджанском мирном процессе «является конструктивной», заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе форума «Ереванский диалог».

«Россия - это страна, которая начала посреднический процесс, приведший Армению и Азербайджан за стол переговоров. Эта роль впоследствии была продолжена США, ЕС, другими странами и партнерами, такими как Франция и Германия. Но мы понимаем, что у всех стран есть свои интересы и эти интересы не обязательно должны всегда совпадать с интересами Армении или Азербайджана», - сказал Мирзоян.

Вместе с тем армянский министр выразил сожаление, что Лавров не прибыл в Армению для участия в форуме.

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