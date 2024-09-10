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Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе в Баку

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14:34 547

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проводимой на территории Бакинского олимпийского стадиона работой по подготовке к COP29.

Помощник президента Анар Алекперов доложил главе государства о приведении места проведения COP29 в состояние готовности к мероприятию.

Глава государства также был проинформирован в целом о строительных работах, проводимых в Голубой зоне по периметру стадиона площадью 49 гектаров, дизайне пространств, организации различных услуг для гостей, подготовке транспортных операций в столице, процессе размещения гостей и других работах, связанных с этим событием. Кроме того, было доложено о проделанной работе, по созданию на площади 8 гектаров Зеленой зоны.

Было отмечено, что в нашей стране принимаются все необходимые меры для проведения COP29 на высоком уровне, создается необходимая инфраструктура.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и указания, связанные с предстоящей работой.

Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе в Баку
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