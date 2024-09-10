У русских есть «планы», как выдавить украинцев из Курска

У российских военных есть планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, но они не подлежат огласке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробности он не привел.

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Вместе с тем он в очередной раз указал, что «военная операция» сегодня — это единственный способ достижения целей России, поэтому она продолжается.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введены режимы контртеррористической операции и режим ЧС федерального масштаба.