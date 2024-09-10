Байрамов созвонился с украинским коллегой: о чем говорили
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Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, сообщил сам Сибига в соцсети Х.
«Поговорил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым о двусторонних и многосторонних вопросах, а также об общих вызовах. Мы подтвердили взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности друг друга. Я ожидаю, что наше сотрудничество отразит дружеские отношения между двумя народами», - написал глава МИД Украины.
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