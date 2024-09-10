Новая школа в Саатлы

В селе Гара Нуру Саатлинского района состоялось открытие нового здания средней школы имени Расима Сафарова.

На церемонии присутствовали представители Министерства науки и образования и Исполнительной власти Саатлинского района, которые ознакомились с условиями, созданными в школе.

Здание школы рассчитано на 1 176 учеников. Здесь 32 классные комнаты, библиотека, спортивный и актовый залы. На первом этаже расположены кабинеты администрации, буфет и медицинский кабинет. На втором и третьем этажах — учебные кабинеты и лаборатории для различных дисциплин.