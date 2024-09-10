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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Новая школа в Саатлы

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15:10 577

В селе Гара Нуру Саатлинского района состоялось открытие нового здания средней школы имени Расима Сафарова.

На церемонии присутствовали представители Министерства науки и образования и Исполнительной власти Саатлинского района, которые ознакомились с условиями, созданными в школе.

Здание школы рассчитано на 1 176 учеников. Здесь 32 классные комнаты, библиотека, спортивный и актовый залы. На первом этаже расположены кабинеты администрации, буфет и медицинский кабинет. На втором и третьем этажах — учебные кабинеты и лаборатории для различных дисциплин.

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