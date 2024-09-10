AQTA об импорте кормов для птиц

Как известно, вопросы обеспечения безопасности кормов регулируются Законом Азербайджанской Республики «О пищевой безопасности». С вступлением в силу этого закона 1 января 2023 года в этой сфере были внедрены новшества, учитывающие международный опыт, проведены упрощения и отменено требование о регистрации кормов и кормовых добавок.

Таким образом, поскольку требование регистрации для импорта кормов отменено, были упрощены процедуры для ввоза традиционных кормов в страну, и хозяйства получили возможность импортировать корма без требований регистрации из подходящих им стран.

Следует отметить, что одно из нововведений Закона касается кормовых добавок: для их импорта на территорию Азербайджанской Республики объекты, производящие и перерабатывающие такие добавки, должны быть одобрены Агентством пищевой безопасности. Таким образом, объекты, производящие кормовые добавки, включаются в список одобренных объектов продовольственной цепи, после оценки их соответствия требованиям технических нормативных актов в области безопасности питания на месте или в формате видеонаблюдения.

В настоящее время несколько зарубежных объектов, производящих кормовые добавки, были одобрены Агентством, и импорт продуктов из этих объектов продолжается.

В текущем году в нашу страну импортировались корма и кормовые продукты из 31 страны, включая Россию, Аргентину, Турцию, Китай, Украину и Германию (в прошлом году — из 27 стран). Также в текущем году в основном из России (47%), Аргентины, Турции и Германии, всего из 16 стран, импортировались корма для птиц.

Следует отметить, что в текущем году наблюдается рост импорта кормов и кормов для птиц. В частности, импорт кормов и кормов для птиц увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также наблюдается рост импорта кормовых добавок, содержащих аминокислоты. В этом году импорт таких добавок увеличился на 48% по сравнению с прошлым годом. В текущем году в Азербайджан было импортировано аминокислотных кормовых добавок из 8 стран, включая Китай, Францию, Бельгию и Турцию.

Анализ в этой сфере вновь показывает, что заявления некоторых медиаресурсов о росте цен на курятину и куриные продукты, а также о том, что рост затрат на производство этих продуктов связан с новыми правилами, касающимися импорта кормовых продуктов, являются необоснованными и необъективными.