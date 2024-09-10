Наримановский суд вынес приговор Гюго и его подельникам

В Наримановском районном суде завершился судебный процесс по делу гражданина Австралийского Союза П.Хана Пауля, гражданина Новой Зеландии Исмаэля де Сент-Квента и гражданина Франции Клерка Тьего Гюго.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Гюльтакин Асадовой Гюго был приговорен к трем годам лишения свободы, остальных подсудимых оштрафовали на 6 тысяч 800 манатов. Ущерб потерпевшим был возмещен.

По версии обвинения, гражданин Австралийского Союза П.Хан Пауль, гражданин Новой Зеландии Исмаэль де Сент-Квент и гражданин Франции Клерк Тьего Гюго в ночь на 30 марта, незаконно проникнув в депо, принадлежащее ЗАО «Бакинский метрополитен», нанесли ущерб имуществу. По факту было возбуждено уголовное дело. Решением суда гражданин Франции Клерк Тьего Гюго был арестован на три месяца, в отношении других фигурантов дела выбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.