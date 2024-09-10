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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»

Отдел информации
15:32 1582

Продолжаются публичные нападки официальных лиц Ирана на Москву, вызванные нажимом Кремля, который требует от Армении выполнения одного из условий Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года по открытию «Зангезурского коридора».

Хешматулла Фалахатпишех, бывший председатель комитета по внешней политике и безопасности парламента Ирана, написал в своем аккаунте в X, что причиной актуализации темы «Зангезурского коридора», инициированной Россией, является курс Тегерана на нормализацию отношений с Западом.

Фалахатпишех считает, что новые власти Ирана не должны угодить в ловушку политики односторонней дружбы с Москвой

«Предыдущее правительство пожертвовало сделкой с Западом ради российских интересов в Украине, - написал, в частности, Фалахатпишех. - Новое правительство не должно угодить в ловушку политики односторонней дружбы с Москвой. «Зангезурский коридор» — это предварительная атака Путина, направленная на предотвращение возможности сформировать каналы связи между новым иранским правительством и Соединенными Штатами».

Отметим, что версия Хешматуллы Фалахатпишеха широко обсуждается в иранских политических кругах. И хотя в администрации бывшего президента Ибрагима Раиси, имевшего близкие отношения с Россией, также шли активные обсуждения темы открытия «Зангезурского коридора», сегодня Иран резко и бескомпромиссно выступает против этой инициативы Кремля.

В настоящее время в Тегеране активно обсуждается пересмотр отношений с Россией. Даже в консервативных кругах считают, что, сблизившись за последние годы с Россией, Иран совершил стратегическую ошибку и нанес ущерб своим интересам. Отсюда и новая задача, сформулированная администрацией нового президента Ирана - дистанцироваться от Москвы, чтобы улучшить отношения с Западом и смягчить антииранские экономические санкции.

В Тегеране активно обсуждается пересмотр отношений с Россией

По мнению аналитиков, эти вопросы будут обсуждены в ходе визита в Россию секретаря Совета по национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана, который отправился в Санкт-Петербург для участия во встрече ответственных лиц по вопросам безопасности стран БРИКС.

Как сообщают иранские СМИ, в России секретарь иранского Совбеза обсудит также ситуацию, возникшую вокруг «Зангезурского коридора».

Скорее всего, критической фазой зреющего ирано-российского конфликта станет принимаемый Россией октябрьский саммит БРИКС в Казани, участие в котором уже подтвердили президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также лидеры Турции, Азербайджана и Армении, имеющие непосредственное отношение к теме «Зангезурского коридора».

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