Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»

Продолжаются публичные нападки официальных лиц Ирана на Москву, вызванные нажимом Кремля, который требует от Армении выполнения одного из условий Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года по открытию «Зангезурского коридора». Хешматулла Фалахатпишех, бывший председатель комитета по внешней политике и безопасности парламента Ирана, написал в своем аккаунте в X, что причиной актуализации темы «Зангезурского коридора», инициированной Россией, является курс Тегерана на нормализацию отношений с Западом.

«Предыдущее правительство пожертвовало сделкой с Западом ради российских интересов в Украине, - написал, в частности, Фалахатпишех. - Новое правительство не должно угодить в ловушку политики односторонней дружбы с Москвой. «Зангезурский коридор» — это предварительная атака Путина, направленная на предотвращение возможности сформировать каналы связи между новым иранским правительством и Соединенными Штатами». Отметим, что версия Хешматуллы Фалахатпишеха широко обсуждается в иранских политических кругах. И хотя в администрации бывшего президента Ибрагима Раиси, имевшего близкие отношения с Россией, также шли активные обсуждения темы открытия «Зангезурского коридора», сегодня Иран резко и бескомпромиссно выступает против этой инициативы Кремля. В настоящее время в Тегеране активно обсуждается пересмотр отношений с Россией. Даже в консервативных кругах считают, что, сблизившись за последние годы с Россией, Иран совершил стратегическую ошибку и нанес ущерб своим интересам. Отсюда и новая задача, сформулированная администрацией нового президента Ирана - дистанцироваться от Москвы, чтобы улучшить отношения с Западом и смягчить антииранские экономические санкции.