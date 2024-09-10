Русские уничтожили все ТЭЦ, снабжавшие Харьков
Российская сторона уничтожила все теплоэлектроцентрали, которые обслуживали Харьков. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные», — заявил Шмыгаль.
Международные партнеры Украины в рамках деятельности Фонда поддержки энергетики профинансировали закупку оборудования распределенной генерации мощностью 170 МВт, отметил украинский премьер.