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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Русские уничтожили все ТЭЦ, снабжавшие Харьков

заявил премьер Украины
15:46 916

Российская сторона уничтожила все теплоэлектроцентрали, которые обслуживали Харьков. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные», — заявил Шмыгаль.

Международные партнеры Украины в рамках деятельности Фонда поддержки энергетики профинансировали закупку оборудования распределенной генерации мощностью 170 МВт, отметил украинский премьер.

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