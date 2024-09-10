Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении

Иран всегда выступал и выступает за мир и безопасность в регионе, заявил в Ереване замглавы МИД исламской республики Мохаммад Хасан Шейхолеслами.

По его словам, в контексте установления мира и стабильности на Южном Кавказе Тегеран приветствует переговоры между Азербайджаном и Арменией, нацеленные на достижение мира.

«Мы готовы помочь нашим соседям в возможно сжатые сроки урегулировать споры. Мы поддерживаем создание сильного и единого региона», - уверяет иранский дипломат.

Замглавы иранского внешнеполитического ведомства отметил также важность разблокирования коммуникаций.