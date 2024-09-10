Украинские военные готовы поднять оружие против Зеленского, если…
Неудачное контрнаступление ВСУ в 2023 году, нехватка сил и средств для освобождения захваченных территорий меняют в Украине общественное мнение о заключении мирных договоренностей с Россией. Но одна социальная группа относится к идее переговоров с Кремлем крайне негативно – воюющие солдаты и ветераны. Некоторые готовы выступить против своего правительства, если оно согласится на плохую, как им будет казаться, сделку, пишет The Wall Street Journal.
Если мирные переговоры все-таки начнутся, угодить всем в любом случае не получится, предупреждает Владимир Дубовик, директор одесского Центра международных исследований. Любая договоренность о прекращении огня несет значительные политические риски, и «многие украинцы, вероятно, посчитают ее плохим выходом» из сложившейся ситуации. «Но тот факт, что люди начинают склоняться к ведению переговоров с Россией, – само по себе большое изменение», – сказал Дубовик американской газете.
Согласно опросу, проведенному в конце июня киевским Центром Разумкова на неоккупированных территориях, 44% жителей Украины считают, что пришло время для начала мирных переговоров с Россией; против высказались 35% опрошенных; 21% затруднились с ответом. Число сторонников переговоров оказалось самым высоким с начала войны. Вместе с тем украинцы не согласны вести их на условиях, которые незадолго до того озвучил президент РФ Владимир Путин и которые включают полную передачу России четырех областей, частично ею захваченных, и нейтральный внеблоковый статус Украины (против – 83% и 58,5% соответственно).
Центр Разумкова, однако, подчеркнул, что результат его опроса – «мнение тыла», поскольку опрашивались украинцы, не участвующие в боевых действиях. У тех же, кто сражается или сражался с россиянами, иное мнение, отмечает WSJ. Собеседники газеты (включая многих, воюющих с Россией еще с 2014 г.) скептически высказались о приостановке конфликта. Многие убеждены, что Путин воспользуется перерывом в боевых действиях только для того, чтобы восстановить боеспособность армии, другие считают, что отдать России хоть какую-то территорию – значит, предать память погибших товарищей.
Согласно опросу социологической службы «Рейтинг», проведенному по заказу Фонда Карнеги за международный мир, лишь 18% военнослужащих и ветеранов считают, что стоит искать компромисс с целью прекратить войну с помощью переговоров. Это наименьший результат среди всех опрошенных демографических групп. Среди военных 55% уверены, что нужно сражаться до восстановления территории в границах 1991 г., еще 12% готовы согласиться на возвращение к границам 2022 г. При этом 15% военнослужащих и ветеранов заявили, что готовы участвовать в вооруженных протестах, если правительство подпишет мирное соглашение, с которым они не будут согласны.
В целом по стране компромисс готовы искать 26% респондентов, больше всего сторонников мира ценой уступок среди молодых: в возрастной группе 18-25 лет их 33%, 26-35 лет – 31%.
«За последние 30 лет Россия нарушила десятки международных договоров, соглашение с ней ничего не стоит. Если мы хотим мира, который продлится долго, нам нужно нанести им [России] как можно больший урон», – заявил 42-летний Иван Панченко, который начал воевать в 2014 г., а в прошлом году был демобилизован после ранения. Он добавил, что выступает против любого плана, предусматривающего сдачу территории.
«В западном обществе, и, конечно, в украинском, есть усталость от войны, – признал в разговоре с газетой полковник Андрей Билецкий, бывший командир батальона «Азов» и основатель 3-й штурмовой бригады, одного из самых боеспособных подразделений ВСУ. – Сейчас не самый оптимистичный момент для Украины, но никакой военной катастрофы не произошло. Эта война не проиграна». Билецкий считает, что территориальные потери Украины за последний год относительно небольшие, за которые Россия заплатила огромную цену: «Украина может отвоевать по крайней мере очень значительную часть своей территории. Я вижу огромную опасность в произвольном прекращении войны».