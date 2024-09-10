Украинские военные готовы поднять оружие против Зеленского, если…

Неудачное контрнаступление ВСУ в 2023 году, нехватка сил и средств для освобождения захваченных территорий меняют в Украине общественное мнение о заключении мирных договоренностей с Россией. Но одна социальная группа относится к идее переговоров с Кремлем крайне негативно – воюющие солдаты и ветераны. Некоторые готовы выступить против своего правительства, если оно согласится на плохую, как им будет казаться, сделку, пишет The Wall Street Journal. Если мирные переговоры все-таки начнутся, угодить всем в любом случае не получится, предупреждает Владимир Дубовик, директор одесского Центра международных исследований. Любая договоренность о прекращении огня несет значительные политические риски, и «многие украинцы, вероятно, посчитают ее плохим выходом» из сложившейся ситуации. «Но тот факт, что люди начинают склоняться к ведению переговоров с Россией, – само по себе большое изменение», – сказал Дубовик американской газете.

Согласно опросу, проведенному в конце июня киевским Центром Разумкова на неоккупированных территориях, 44% жителей Украины считают, что пришло время для начала мирных переговоров с Россией; против высказались 35% опрошенных; 21% затруднились с ответом. Число сторонников переговоров оказалось самым высоким с начала войны. Вместе с тем украинцы не согласны вести их на условиях, которые незадолго до того озвучил президент РФ Владимир Путин и которые включают полную передачу России четырех областей, частично ею захваченных, и нейтральный внеблоковый статус Украины (против – 83% и 58,5% соответственно). Центр Разумкова, однако, подчеркнул, что результат его опроса – «мнение тыла», поскольку опрашивались украинцы, не участвующие в боевых действиях. У тех же, кто сражается или сражался с россиянами, иное мнение, отмечает WSJ. Собеседники газеты (включая многих, воюющих с Россией еще с 2014 г.) скептически высказались о приостановке конфликта. Многие убеждены, что Путин воспользуется перерывом в боевых действиях только для того, чтобы восстановить боеспособность армии, другие считают, что отдать России хоть какую-то территорию – значит, предать память погибших товарищей. Согласно опросу социологической службы «Рейтинг», проведенному по заказу Фонда Карнеги за международный мир, лишь 18% военнослужащих и ветеранов считают, что стоит искать компромисс с целью прекратить войну с помощью переговоров. Это наименьший результат среди всех опрошенных демографических групп. Среди военных 55% уверены, что нужно сражаться до восстановления территории в границах 1991 г., еще 12% готовы согласиться на возвращение к границам 2022 г. При этом 15% военнослужащих и ветеранов заявили, что готовы участвовать в вооруженных протестах, если правительство подпишет мирное соглашение, с которым они не будут согласны.