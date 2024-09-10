Конституционный суд Армении примет решение 24 сентября

Конституционный суд Армении 24 сентября рассмотрит положения о работе комиссий по делимитации границ с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Вопрос конституционности положений о совместной работе комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ будет рассмотрен в КС Республики Армения 24 сентября», - сообщили в суде.

Суд должен проверить документ, подписанный 30 августа Ереваном и Баку, на предмет соответствия Конституции. На прошлой неделе регламент был одобрен на заседании правительства Армении. После рассмотрения в КС и положительного заключения его обсудит Национальное собрание.

Документ составлен на армянском, азербайджанском и русском языках и должен быть ратифицирован также Азербайджаном.