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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Конституционный суд Армении примет решение 24 сентября

16:34 309

Конституционный суд Армении 24 сентября рассмотрит положения о работе комиссий по делимитации границ с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Вопрос конституционности положений о совместной работе комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ будет рассмотрен в КС Республики Армения 24 сентября», - сообщили в суде.

Суд должен проверить документ, подписанный 30 августа Ереваном и Баку, на предмет соответствия Конституции. На прошлой неделе регламент был одобрен на заседании правительства Армении. После рассмотрения в КС и положительного заключения его обсудит Национальное собрание.

Документ составлен на армянском, азербайджанском и русском языках и должен быть ратифицирован также Азербайджаном.

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