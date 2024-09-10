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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Будут санкции: США подтверждают передачу России иранских ракет

16:40 143

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки баллистических ракет из Ирана в Россию состоялись.

«Мы предупреждали Иран публично, предупреждали Иран приватно, что этот шаг станет опасной эскалацией. И теперь Россия получила партии этих ракет», — цитирует Блинкена The Washington Post.

По его словам, уже во вторник США объявят о новых санкциях против Ирана, в том числе против авиакомпании Iran Air, в ответ на поставки ракет в Россию. Партнеры США тоже готовят санкции со своей стороны.

Блинкен добавил, что Россия, скорее всего, использует эти поставки в течение нескольких недель.

На этой неделе иранские официальные лица отрицали, что они отправляли оружие в Россию.

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