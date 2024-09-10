Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля

Призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к союзу против Израиля вызвал резонанс во многих странах — от России до США, от Ирана до Израиля, от Ливана до Объединенных Арабских Эмиратов.

Израильская газета «Маарив» написала, что Эрдоган начал действовать, чтобы объединить исламский союз, и визит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Турцию стал одним из этих шагов. Газета обратила внимание на подоплеку визита ас-Сиси.

«Эрдоган призвал к исламскому союзу, чтобы остановить Израиль. Он заявил, что «единственным шагом, который остановит государственный террор Израиля, является союз исламских стран», продемонстрировав таким образом свою решимость миру», — пишет газета «Маарив».