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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля

Отдел информации
16:46 1786

Призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к союзу против Израиля вызвал резонанс во многих странах — от России до США, от Ирана до Израиля, от Ливана до Объединенных Арабских Эмиратов.

Израильская газета «Маарив» написала, что Эрдоган начал действовать, чтобы объединить исламский союз, и визит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Турцию стал одним из этих шагов. Газета обратила внимание на подоплеку визита ас-Сиси.

«Эрдоган призвал к исламскому союзу, чтобы остановить Израиль. Он заявил, что «единственным шагом, который остановит государственный террор Израиля, является союз исламских стран», продемонстрировав таким образом свою решимость миру», — пишет газета «Маарив».

Лондонский сайт Middle East Eye, известный своими анализами по новостям Ближнего Востока, Arab News и ливанский телеканал «Эль Маядин» вынесли слова Эрдогана в заголовки. Телеканал «Эль Маядин» распространил новость под заголовком «Эрдоган призывает к исламскому союзу против Израиля», отметив, что визит президента Египта ас-Сиси в Турцию является важным с этой точки зрения.

Российский телеканал RT также широко осветил призыв президента Эрдогана к союзу против Израиля. Телеканал привел слова Эрдогана: «Если исламский мир выступит единым голосом, Израиль можно будет остановить», и добавил: «Эрдоган хочет исламского союза против Израиля. Призыв Эрдогана продолжает вызывать резонанс не только в арабском мире, но и во всем мире».

Американская New York Post написала, что, наряду с ужесточением риторики против Израиля, президент Эрдоган стремится объединить исламский мир: «Президент Турции Эрдоган объединяет исламский союз против растущей угрозы, исходящей от расширения Израиля».

Иранское информационное агентство ISNA отмечает, что президент Эрдоган давно позиционирует себя как великий покровитель палестинцев, и доказал это как своими словами, так и действиями. Газета ОАЭ Al Arabiya также отметила, что призыв Эрдогана прозвучал после того, как американка турецкого происхождения Айшенур Эзги Эйгин была застрелена израильскими солдатами на Западном берегу реки Иордан. Al Arabiya написала: «После известия о смерти Эйгин Эрдоган сильно ужесточил свою позицию».

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