Будапешт сделал предложение Баку и Еревану

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил Баку и Еревану подписать мирный договор в Будапеште. В ходе международного форума в Ереване венгерский министр заявил, что война никогда не заканчивается на поле битвы, это происходит за столом переговоров.

Будапешт, по его словам, недавно восстановил дипотношения с Арменией. После этого двусторонняя торговля побила рекорд, были запущены рейсы между столицами. Вместе с тем у Венгрии налажено стратегическое сотрудничество с Азербайджаном, тесное взаимодействие в энергетической сфере, отметил Сийярто.

«Это ставит нас в позицию, которая позволяет помочь завершению подготовки мирного договора между двумя странами. В ходе моих последних разговоров с двумя сторонами в качестве опции было предложено избрать Будапешт в качестве места подписания мирного договора», - заявил венгерский министр.