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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Будапешт сделал предложение Баку и Еревану

16:55 1488

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил Баку и Еревану подписать мирный договор в Будапеште. В ходе международного форума в Ереване венгерский министр заявил, что война никогда не заканчивается на поле битвы, это происходит за столом переговоров.

Будапешт, по его словам, недавно восстановил дипотношения с Арменией. После этого двусторонняя торговля побила рекорд, были запущены рейсы между столицами. Вместе с тем у Венгрии налажено стратегическое сотрудничество с Азербайджаном, тесное взаимодействие в энергетической сфере, отметил Сийярто.

«Это ставит нас в позицию, которая позволяет помочь завершению подготовки мирного договора между двумя странами. В ходе моих последних разговоров с двумя сторонами в качестве опции было предложено избрать Будапешт в качестве места подписания мирного договора», - заявил венгерский министр.

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