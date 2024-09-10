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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Главный прокурор МУС требует срочно выдать ордер на арест Нетаньяху

17:15 819

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил во вторник, 10 сентября, что добивается срочной выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и Мухаммада Дейфа, чтобы они не ставили под угрозу продолжение расследования, а также «ввиду ухудшения ситуации в Израиле и продолжения преступлений». Об этом пишут израильские «Детали».

При этом суд не принял решение о прекращении уголовного дела в отношении главы военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа, который был устранен Израилем, вероятно, потому, что у главного прокурора нет достаточно доказательств для подтверждения смерти Дейфа и отзыва ходатайства против него.

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