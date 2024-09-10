Главный прокурор МУС требует срочно выдать ордер на арест Нетаньяху

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил во вторник, 10 сентября, что добивается срочной выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и Мухаммада Дейфа, чтобы они не ставили под угрозу продолжение расследования, а также «ввиду ухудшения ситуации в Израиле и продолжения преступлений». Об этом пишут израильские «Детали».

При этом суд не принял решение о прекращении уголовного дела в отношении главы военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа, который был устранен Израилем, вероятно, потому, что у главного прокурора нет достаточно доказательств для подтверждения смерти Дейфа и отзыва ходатайства против него.