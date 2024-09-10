Новый поворот в российско-украинской войне

Президент США Джо Байден намерен в пятницу, 13 сентября, обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины бить по РФ дальнобойным оружием. Об этом во время совместной пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лемми сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он также анонсировал совместный с Лемми визит в Киев на этой неделе, информирует Reuters.

По словам Блинкена, США и Великобритания едины в необходимости борьбы с влиянием Ирана на Ближнем Востоке и в Украине. Стороны также отметили, что это «критический момент» для поддержки Украины в ее борьбе с Россией, а также с борьбой против Ирана.

Великобритания, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты, запрещая использовать их для ударов по России. Президент Владимир Зеленский призвал снять эти ограничения для атак на российские аэродромы, но западные партнеры пока не согласны.