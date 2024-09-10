USD 1.7000
EUR 1.8768
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Евросуд жестко наказал американские концерны

17:43 686

Американские концерны Apple и Google окончательно потерпели поражение в судебной тяжбе о многомиллиардных штрафах. Европейский суд в Люксембурге во вторник, 10 сентября, отменил решение суда низшей инстанции в пользу Apple и встал на сторону Еврокомиссии.

Deutsche Welle передает, что длительная судебная тяжба велась из-за спора вокруг налоговых льгот, предоставленных Apple Ирландией. Еврокомиссия посчитала эти льготы нарушением правил честной конкуренции. В 2016 году регулятор потребовал от Apple заплатить штраф в размере 13 млрд евро плюс пени. С тех пор эти деньги лежат на трастовом счету.

Что касается Google, то Европейский суд постановил, что этот концерн должен заплатить штраф в размере 2,4 млрд евро. Согласно заключению суда, американский интернет-гигант с помощью собственного сервиса сравнения покупок обеспечил себе несправедливые преимущества и тем самым злоупотребил своим господствующим положением на рынке.

Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере 2,4 млрд евро в 2017 году, объяснив это тем, что Google на странице поиска ставит результаты собственного сервиса на первые места, снабжая их не только текстом, но и картинками, в то время как результаты альтернативных сервисов приводятся ниже в виде простых синих линков. В результате пользователи, по заключению Еврокомиссии, значительно чаще кликают на результаты сервиса Google, чем на результаты конкурентов, которые вдобавок зависят от объема трафика на главной странице Google, чтобы обеспечить себе успех.

Закир Гасанов об армянской угрозе
Закир Гасанов об армянской угрозе обновлено 18:27; видео
18:27 2599
Новый поворот в российско-украинской войне
Новый поворот в российско-украинской войне
17:33 3173
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
16:46 1790
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
15:32 2903
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
15:55 2601
Наримановский суд вынес приговор Гюго и его подельникам
Наримановский суд вынес приговор Гюго и его подельникам
15:24 2905
У русских есть «планы», как выдавить украинцев из Курска
У русских есть «планы», как выдавить украинцев из Курска
14:55 3118
Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе в Баку
Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе в Баку фото
14:34 4527
Британцы вернули Замире Гаджиевой золотые украшения на миллионы долларов
Британцы вернули Замире Гаджиевой золотые украшения на миллионы долларов главная тема; все еще актуально
01:57 11005
Зеленский хочет закончить войну уже осенью
Зеленский хочет закончить войну уже осенью
14:04 3710
Шойгу: Путин согласился, но Украина отказалась
Шойгу: Путин согласился, но Украина отказалась
12:56 4286

ЭТО ВАЖНО

Закир Гасанов об армянской угрозе
Закир Гасанов об армянской угрозе обновлено 18:27; видео
18:27 2599
Новый поворот в российско-украинской войне
Новый поворот в российско-украинской войне
17:33 3173
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
16:46 1790
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
15:32 2903
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
15:55 2601
Наримановский суд вынес приговор Гюго и его подельникам
Наримановский суд вынес приговор Гюго и его подельникам
15:24 2905
У русских есть «планы», как выдавить украинцев из Курска
У русских есть «планы», как выдавить украинцев из Курска
14:55 3118
Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе в Баку
Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе в Баку фото
14:34 4527
Британцы вернули Замире Гаджиевой золотые украшения на миллионы долларов
Британцы вернули Замире Гаджиевой золотые украшения на миллионы долларов главная тема; все еще актуально
01:57 11005
Зеленский хочет закончить войну уже осенью
Зеленский хочет закончить войну уже осенью
14:04 3710
Шойгу: Путин согласился, но Украина отказалась
Шойгу: Путин согласился, но Украина отказалась
12:56 4286
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться