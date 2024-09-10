Евросуд жестко наказал американские концерны

Американские концерны Apple и Google окончательно потерпели поражение в судебной тяжбе о многомиллиардных штрафах. Европейский суд в Люксембурге во вторник, 10 сентября, отменил решение суда низшей инстанции в пользу Apple и встал на сторону Еврокомиссии.

Deutsche Welle передает, что длительная судебная тяжба велась из-за спора вокруг налоговых льгот, предоставленных Apple Ирландией. Еврокомиссия посчитала эти льготы нарушением правил честной конкуренции. В 2016 году регулятор потребовал от Apple заплатить штраф в размере 13 млрд евро плюс пени. С тех пор эти деньги лежат на трастовом счету.

Что касается Google, то Европейский суд постановил, что этот концерн должен заплатить штраф в размере 2,4 млрд евро. Согласно заключению суда, американский интернет-гигант с помощью собственного сервиса сравнения покупок обеспечил себе несправедливые преимущества и тем самым злоупотребил своим господствующим положением на рынке.

Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере 2,4 млрд евро в 2017 году, объяснив это тем, что Google на странице поиска ставит результаты собственного сервиса на первые места, снабжая их не только текстом, но и картинками, в то время как результаты альтернативных сервисов приводятся ниже в виде простых синих линков. В результате пользователи, по заключению Еврокомиссии, значительно чаще кликают на результаты сервиса Google, чем на результаты конкурентов, которые вдобавок зависят от объема трафика на главной странице Google, чтобы обеспечить себе успех.