Гражданам Таджикистана советуют забыть дорогу в Россию

Посольство Таджикистана в Москве снова рекомендовало своим согражданам воздержаться от поездок в Россию из-за усиленного контроля на границах.

В сообщении дипломатического представительства отмечается, что это связано с введенным в России режимом усиленного контроля за въездом иностранных граждан.

В первый раз МИД Таджикистана рекомендовал согражданам временно воздержаться от поездок в Россию на любых видах транспорта без острой необходимости 27 апреля.

5 сентября Министерство иностранных дел Кыргызстана также призвало граждан республики отказаться от визитов в Россию.