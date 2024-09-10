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Ильхам Алиев наградил победителей и призеров Паралимпиады

17:54 584

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XVII летних Паралимпийских играх.

Согласно распоряжению, сумма премии для спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XVII летних Паралимпийских играх определена в следующем порядке:

- 200 000 манатов каждому спортсмену, занявшему первое место, и 100 000 манатов его тренеру;

- 100 000 манатов каждому спортсмену, занявшему второе место, и 50 000 манатов его тренеру;

- 50 000 манатов каждому спортсмену, занявшему третье место, и 25 000 манатов его тренеру.

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